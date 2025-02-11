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進口越南卜特蘭水泥 不臨時課徵反傾銷稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

財政部關務署昨（10）日表示，對自越南產製進口卜特蘭水泥及其熟料反傾銷調查案，財政部初步認定有傾銷事實，經濟部初步認定對國內產業有實質損害之虞，但無我國產業在調查期間繼續受損害情況，因此不臨時課徵反傾銷稅

關務署說明，各涉案廠商傾銷差率初步認定落在16.42％至23.75％之間。財政部將繼續進行傾銷最後調查，依實地查核結果或其他新事證，最後可能獲致不同傾銷差率或結論。

關務署說明，依相關規定，財政部應在傾銷初判公告隔日起60日內完成最後認定，經最後認定有傾銷事實者，將移請經濟部在40日內作成傾銷是否損害我國產業的最後調查認定。

反傾銷稅 經濟部 財政部

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