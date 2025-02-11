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旅館房屋稅 適用稅率有別

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

桃園市稅務局表示，業者經營各種旅館的房屋稅，會根據使用情形，而可能適用不同稅率。例如日租套房是按營業用房屋稅課徵，而汽車旅館的客房、辦公室雖適用營業用房屋稅，但車庫是按照非住家、非營業稅率來課徵。

稅務局表示，房屋稅率會依房屋實際使用情形而不同，房屋使用情形若有變更，例如空間用途改為停車場、營業用途或其他非原用途，應在每期房屋稅開徵日的40天前，也就是每年3月22日前，向房屋所在地稽徵機關申報。

稅務局表示，近來有旅館業者向稅局詢問適用稅率。稅局舉例，若像汽車旅館一樓設有車庫，專供旅客停車使用，性質比照一般停車場，按非住家非營業用稅率課徵房屋稅，以桃園市為例為2%；至於供住宿使用的客房空間及作為辦公用途的營業空間，則適用營業用稅率3%。

另外，提供旅遊、商務、出差等不特定人日租或短租服務並收取費用，無論自有或承租，均屬經營旅館業務行為，具營業性質，也應按營業用稅率課稅。

停車場 房屋稅 汽車旅館

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