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財部上修113年總稅收 超出預算數5283億元創高

中央社／ 台北10日電
財政部。圖／聯合報系資料照片
財政部。圖／聯合報系資料照片

財政部今天上修113年全國總稅收實徵淨額，加計遞延入帳稅款後，達3兆7619億元、續創新高，高出預算數5283億元、亦刷新新高紀錄。此外，今年1月稅收統計同步出爐，證交稅因逢春節交易天數較少，全月實徵淨額落入年減，中止連20紅，但換算為日均稅收，仍為正成長。

財政部今天公布1月全國賦稅收入新台幣2194億元、年減1.8%。財政部統計處副處長劉訓蓉表示，1月稅收實徵淨額創歷年同月新高稅目，包含綜所稅、營業稅、印花稅。

綜所稅1月實徵480億元、年增15%，主因盈餘分配所得、薪資所得及利息所得扣繳稅款俱增所致。

營業稅1月實徵1059億元、年增4.5%，劉訓蓉指出，主因升息導致金融業營業稅增加、國內需求穩定，但出口回溫，適用外銷零稅率營業人申請退稅增加，抵銷部分增幅。

印花稅方面，1月實徵25.3億元、年增5.5%，劉訓蓉說明，增加稅源以銀行業、保險業為主，不動產相關則呈年減。

談及象徵股市動能的證交稅，劉訓蓉表示，1月台股呈現上下震盪，上市上櫃股票平均每日成交值為4076億元、去年同月則為3483億元，不過，因今年、去年農曆春節落點不同，今年1月交易日數較去年同月減少7天，導致今年1月證交稅實徵165億元、年減13.7%，中止連20紅。

劉訓蓉進一步指出，若換算成平均每日證交稅收，1月仍呈年增趨勢，今年1月平均每日為11億元，較去年同月的8.7億元，增幅仍達26.4%；展望2月表現，她分析，由於交易天數將較多，因此證交稅有機會轉為正常長，不過，股市容易受國際政經局勢風吹草動影響，尚難預測，仍須審慎觀察。

此外，財政部同步公布，加計遞延入帳稅款，民國113年全年稅收實徵淨額上修為3兆7619億元、續創新高，較112年增加8.8%，高出預算數5283億元、創新高，連續4年超過預算目標；其中，中央政府高出3757億元、地方政府高出802億元，雙創次高紀錄。

劉訓蓉表示，113年總稅收表現佳，主要受惠於證交稅、綜所稅、營業稅、營所稅成長的貢獻；其中，AI應用商機動能不墜，加上高息ETF申購熱潮等為台股上半年成長的重要推力，下半年雖波動加劇、成交量下滑，不過，日均成交值仍大致維持在4000億元水準，使113年證交稅成長超乎預期。

營業稅 證交稅

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