勞保基金投資大賺…大補丸

勞保基金去年大賺1,629.1億元，收益率18.13%，雙雙刷新歷史紀錄，勞保基金去年績效表現還優於整體勞動基金，足以彌補2024年勞保收支逆差。

勞動基金運用局指出，勞保近十年（2015年至2024年）平均收益率為6.88%，略高於整體勞動基金6.8%。

不過賴政府並未積極改革勞保，目前勞保財務相當程度倚賴勞保基金收益挹注勞保財務，勞動部日前發布勞保最新精算報告，勞保基金破產年限從上一次精算的2028年延至2031年，破產危機再延後三年。

根據精算報告，勞保破產年限之所以延後三年，其中一個原因是，基金報酬率設定由4%提高至4.5%，其依據是2019年至2023年勞保基金報酬率為7.51%，希望反映實際績效。2024底勞保基金規模達10,919.1億元，是難得一見的高水位。