高齡、少子化…勞保入不敷出 連八年赤字

勞保連八年收支失衡。勞保局統計，2024年前11月勞保普通事故保費收入與支出短絀約605.6億元，已連續第八年收支逆差，短絀金額為歷年最高，主因領取勞保老年給付人數愈來愈多，加上通膨調升給付，致老年年金給付快速成長。

勞保局本周將發布2024年勞保最新統計，預料勞保收支失衡持續擴大。勞動部保險司長陳美女表示，雖勞保連八年當年度收支失衡，但因2024年政府撥補勞保1,300億元，加上2024年底勞保基金收益數達1,629億元，整體勞保仍有逾2,200億元節餘，足以支應近年老年給付。

勞保自2017年開始出現收支失衡，即當年度入不敷出。勞保局官員表示，勞保已進入成熟期，因高齡化、少子化，收不抵支趨勢很難避免，未來每年都會呈現逆差，將是勞保長期趨勢。

近年勞保財務相關數據

勞保2017年首次出現短絀275.3億元，之後每年依序短差252.9億元、228.1億元、486.9億元、288億元、386.1億元、445.9億元；2024年持續擴大，光是前11月收支差短就達605.6億元，為歷年新高。

最新勞保精算報告推估，2024年全年勞保收支差短為655億元。儘管2024年有政府撥補及勞保收益挹注，暫未有破產危機，但精算報告指出，勞保將在2031年破產。

勞保收支逆差明顯擴大，勞保局指出，2024年1至11月勞保普通事故應計保險費為4,469.5億元，但實計保險給付高達5,075.1億元，差短605.6億元。其中，勞保給付最多請領者是老年給付，給付高達4,600.1億元，已超過勞保保費收入。