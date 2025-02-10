新聞中的法律／勞工特休未休完 最多延一年

每到農曆年後，有些勞工會因個人職涯規劃而決定轉職，須特別提醒雇主注意，勞工未休畢的特別休假應依法折發工資；另外在職員工特休未休完，勞雇雙方可協商遞延，最多遞延一年。

勞工在同一雇主或事業單位，繼續工作滿一定期間者，雇主應依《勞動基準法》第38條規定給予特別休假，六個月以上一年未滿者給三日特休假，一年以上二年未滿者則是七日，二年以上三年未滿者為十日；三年以上五年未滿者，每年14日。五年以上十年未滿者，每年15日。十年以上者，每一年加給一日，加至30日為止。

根據勞基法規定，只要勞動契約終止，雇主必須就勞工未休畢之日數進行結算。所以，當勞工決定自原公司離職，雇主應依勞工「到職日」及「工作年資」，計算應給予之特別休假日數，並就勞工尚未休畢之日數，結算工資。

雇主需多加留意，當與勞工契約終止時，不論勞工契約終止原因為何，例如：勞工自請離職、被雇主資遣等，亦不論勞工特別休假未休完的原因為何，凡是未休畢之日數，雇主均應折發工資。

工資發給之期限，原則上應於終止契約時，結清工資給付勞工，至遲亦應於原約定之發薪日給付。例如：勞資雙方約定每月5日為發薪日，勞工若於2月20日離職時仍有六天特休未休畢，該六天之工資，如果未於離職當日發給，最晚也要在3月5日給付。

此外，針對在職勞工，勞工因年度終結而未休的特休日數，除經勞雇雙方協商遞延至次一年度實施者外，其餘日數，不論未休原因為何，雇主均應結清發給勞工工資。

勞雇雙方可協商以勞工受僱當日起算，每一周年之期間、曆年制（1月1日至12月31日）、會計年度、學年度（學校）或勞雇雙方約定年度的期間行使特別休假權利。

但不論約定用哪一種方式給假，凡是年度終結勞工未休畢的特休日數，雇主即應發給勞工特別休假未休日數之工資。有關發給工資的期限，必須在契約約定之工資給付日，或至遲於年度終結後30日內發給。

針對未休完特休假，如經勞雇雙方協商同意，得遞延至次一年度實施；但至次一年度終結或契約終止時，勞工仍有未休畢之日數，雇主應按原特別休假年度終結時，應發給工資之基準計發工資。

舉例來說，某勞工是2017年3月10日到職，與雇主約定年度期間為周年制，亦即以每年3月10日為結算日。該勞工至今工作已滿六年，特休假有15天，到2025年3月10日前仍有五天未休，經協商後，可遞延到下年度使用。若這五天假於2026年3月10日前仍未休畢，雇主就必須折算工資，不得再遞延。

特別休假是勞工的法定權益，特別休假期日的排定應按照勞工意願。另為使勞工瞭解每年特別休假可休日數，雇主應將勞工當年可休日數及未休日數所發給之工資，記載於勞工工資清冊，並以書面通知勞工；書面通知之形式，得以紙本、電子資料傳輸方式為之。（本文由勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛口述，記者江睿智整理）