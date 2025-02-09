聽新聞
0:00 / 0:00
高雄市空屋逾11萬戶 成為公益出租人可享減稅優惠
高雄市空屋數逾11萬戶，囤房稅2.0今年5月起開徵，全國歸戶持有「非自住住家用房屋」稅率最高4.8％，多房族將會很有感。高市都發局指出，房東成為「公益出租人」可享自住住家優惠稅率1.2％及地稅率2％課徵等項優惠，去年獲租金補貼民眾逾9萬戶，鼓勵更多房東將閒置房屋加入租賃市場。
內政部統計顯示，高雄市去年上半年「低度用電住宅」戶數（俗稱空屋數）達11萬4515戶，六都中僅次新北市的12萬6913戶。
為實現居住正義，中央開辦「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」。高市府指出，搭配中央政策，高市加碼增額租金補貼、折減社宅租金、育兒租金補貼，近年透過政策鼓勵房屋所有人將房子出租給租金補貼核定戶，成為公益出租人。
局長吳文彥解釋，公益出租人的房屋稅可比照自住住家用優惠稅率1.2％，地價稅比照自用住宅用地稅率2％課徵，同時提供每屋每月最高1.5萬元綜合所得稅免稅額。
都發局統計，2022年租金補貼核可3萬5934戶、 2023年 4萬8937戶，2024年達9萬戶。都發局強調，申請案審查完畢後，會主動提供公益出租人名冊等資料給國稅及地方稅稽徵機關，房東無須再額外提出申請。且住宅法部分條文已修正，增訂租金補貼資訊不得做為追溯綜合所得稅、地價稅及房屋稅等稅捐查核的依據，消弭房東對稅務機關查稅的疑慮。
有意願參與社會公益的房東及有租金補貼需求的民眾可至內政部不動產資訊平台（https://pip.moi.gov.tw/V3/Default.aspx）獲得更多即時訊息。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言