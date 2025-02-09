高雄市空屋逾11萬戶 成為公益出租人可享減稅優惠

高雄市空屋數逾11萬戶，囤房稅2.0今年5月起開徵，全國歸戶持有「非自住住家用房屋」稅率最高4.8％，多房族將會很有感。高市都發局指出，房東成為「公益出租人」可享自住住家優惠稅率1.2％及地稅率2％課徵等項優惠，去年獲租金補貼民眾逾9萬戶，鼓勵更多房東將閒置房屋加入租賃市場。

內政部統計顯示，高雄市去年上半年「低度用電住宅」戶數（俗稱空屋數）達11萬4515戶，六都中僅次新北市的12萬6913戶。

為實現居住正義，中央開辦「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」。高市府指出，搭配中央政策，高市加碼增額租金補貼、折減社宅租金、育兒租金補貼，近年透過政策鼓勵房屋所有人將房子出租給租金補貼核定戶，成為公益出租人。

局長吳文彥解釋，公益出租人的房屋稅可比照自住住家用優惠稅率1.2％，地價稅比照自用住宅用地稅率2％課徵，同時提供每屋每月最高1.5萬元綜合所得稅免稅額。

都發局統計，2022年租金補貼核可3萬5934戶、 2023年 4萬8937戶，2024年達9萬戶。都發局強調，申請案審查完畢後，會主動提供公益出租人名冊等資料給國稅及地方稅稽徵機關，房東無須再額外提出申請。且住宅法部分條文已修正，增訂租金補貼資訊不得做為追溯綜合所得稅、地價稅及房屋稅等稅捐查核的依據，消弭房東對稅務機關查稅的疑慮。