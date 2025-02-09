去年稅收超徵估創高 上看5,200億元

財政部明（10）日發布元月稅收統計，也將更新去年全年超徵數。財政部上月公布去年超徵初估數為4,972億元，連四年超徵，且規模為歷年次高，若納入遞延入帳稅收，更新後的超徵數上看5,200億元，可望挑戰歷史新高。

此外，元月各項稅收中，又以證交稅最受關注。由於元月適逢農曆春節，台股休市多日，能否維持正成長有待觀察。證交稅截至去年12月，已連續20個月維持雙位數正成長，但增幅收斂，後續表現值得觀察；另外，房市相關稅收也是關注焦點。

財政部上月表示，去年全國稅收主要來自綜合所得稅、營利事業所得稅、證券交易稅及營業稅，四大稅目合計超徵4,355億元，占整體稅收超徵金額的87%。

財政部統計處初步統計，去年全國稅收已連四年超過預算目標。由於部分稅款將延遲至元月上半月入帳，財政部先前綜合近四年數據進行高低標估算，推測全年超徵規模約在5,150億至5,270億元之間，中央政府部分則約為3,680億至3,760億元。

進一步觀察各稅目貢獻，去年證交稅增加907億元，綜所稅增加671億元，營所稅增加386億元，營業稅增加366億元，顯示企業獲利及個人所得表現良好，同時受惠於股市熱絡，交易量能提升。

財政部指出，去年12月證交稅實徵淨額234億元，創同月新高，年增18.4%，並已連續20個月保持雙位數成長。全年證交稅實徵淨額累計達2,880億元，較前一年增長46%，創下歷史同期新高。

財政部分析，證交稅收入的成長，主要受到AI題材發酵的影響，推升股市交易動能。不過，雖然股市持續活絡，但交易量成長的幅度已有收斂跡象，以去年12月上市櫃股票日均成交值來看，為4,237億元，較11月略低，年增率為17%。

近年稅收超徵高點為2022年超徵5,237億元，主因上市櫃獲利亮眼；去年超徵數至少4,972億元，已超越2021年的4,327億元，目前為次高，等於是「坐二望一」，有機會挑戰歷史新高。