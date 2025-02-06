分期繳稅利息 可列費用

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

財政部南區國稅局表示，若營利事業因財務困難無法在法定期限內繳清稅捐，可依《稅捐稽徵法》規定，向稅捐稽徵機關申請分期繳稅，為支付分期繳納所產生的利息，營利事業可將這筆利息列為營運成本，作為費用處理。

根據「營所稅查核準則」規定，營利事業在六種情況所支付利息，都可列為費用。第一，補繳暫繳稅款時產生的利息；第二，結算申報中因費用、成本或損失超出限額，經核定補稅後所產生利息；第三，申請分期繳稅時所加計利息。

第四，行政救濟程序確定應補繳稅款後所產生利息；第五，自動補報漏稅款並補繳後所產生利息；第六，稅法規定的滯納利息。

南區國稅局提醒，若是滯報金、怠報金、滯納金等罰款及各種稅法罰鍰，因為是針對違反稅法的處罰，依規定，這些罰款不能列為費用或損失，營利事業必須注意這些規定，避免申報錯誤，進而遭遇補稅。

國稅局 稅款 財政部

延伸閱讀

政院盤點財經法案 七項優先送審立院

營利事業「分期繳稅」利息可列費用 但這情形不適用

民眾黨團優先法案 續推司法改革、不在籍投票

從投行看大陸／最新增值稅法解析

相關新聞

交換土地未補價差 要稅

財政部高雄國稅局表示，土地所有權人以交換方式取得鄰地，若交換後的土地價值不相等，未補償價差者，可能涉及贈與稅問題，應依法...

盈虧互抵省稅 照步來

財政部北區國稅局表示，企業在申報營所稅時，若適用《所得稅法》規定扣除前十年核定虧損，應注意計算方式，依規定，企業應先將投...

載具發票中獎 免印花稅

台中市政府地方稅務局表示，印花稅法規定，所有政府舉辦的獎券中獎獎金，如統一發票、公益彩券等，若中獎獎金金額達250元或以...

分期繳稅利息 可列費用

財政部南區國稅局表示，若營利事業因財務困難無法在法定期限內繳清稅捐，可依《稅捐稽徵法》規定，向稅捐稽徵機關申請分期繳稅，...

大S牽涉遺產未成年子女繼承 專家曝規則

藝人大S驟逝震驚全台，隨之未成年子女的繼承問題也成為關注焦點。專家提醒，未成年子女繼承遺產時，需考量監護權、特別代理人、...

股份獎酬成留才利器 勤業眾信提醒三大稅務重點

少子化、人才競爭加劇，加上疫情後的市場變化，讓企業在徵才與留才上面臨更大挑戰，除了加薪、提升福利，許多企業也開始運用公司...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。