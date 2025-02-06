分期繳稅利息 可列費用

財政部南區國稅局表示，若營利事業因財務困難無法在法定期限內繳清稅捐，可依《稅捐稽徵法》規定，向稅捐稽徵機關申請分期繳稅，為支付分期繳納所產生的利息，營利事業可將這筆利息列為營運成本，作為費用處理。

根據「營所稅查核準則」規定，營利事業在六種情況所支付利息，都可列為費用。第一，補繳暫繳稅款時產生的利息；第二，結算申報中因費用、成本或損失超出限額，經核定補稅後所產生利息；第三，申請分期繳稅時所加計利息。

第四，行政救濟程序確定應補繳稅款後所產生利息；第五，自動補報漏稅款並補繳後所產生利息；第六，稅法規定的滯納利息。

南區國稅局提醒，若是滯報金、怠報金、滯納金等罰款及各種稅法罰鍰，因為是針對違反稅法的處罰，依規定，這些罰款不能列為費用或損失，營利事業必須注意這些規定，避免申報錯誤，進而遭遇補稅。