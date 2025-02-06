載具發票中獎 免印花稅

台中市政府地方稅務局表示，印花稅法規定，所有政府舉辦的獎券中獎獎金，如統一發票、公益彩券等，若中獎獎金金額達250元或以上，中獎者需依規定繳納千分之4印花稅，不過如果民眾使用電子發票並完成「電子發票整合服務平台」自動匯款設定，則可免繳印花稅。

舉例來說，陳先生幸運對中統一發票最大獎1,000萬元，若選擇使用紙本發票領獎，將需要繳納4萬元印花稅，若已提前在「電子發票整合服務平台」完成設定，則可省下這筆費用。

台中稅務局指出，若民眾在消費時使用雲端發票並設定自動匯款，系統不僅會自動對獎，還能直接將中獎金額匯入指定帳戶，並且不須支付印花稅。

台中市地方稅務局強調，這項措施不僅能讓中獎者省錢，還能簡化領獎流程，提供更便捷服務。