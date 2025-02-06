盈虧互抵省稅 照步來

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
財政部北區國稅局表示，企業在申報營所稅時，若適用《所得稅法》規定扣除前十年核定虧損，應注意計算方式。 圖／聯合報系資料照片
財政部北區國稅局表示，企業在申報營所稅時，若適用《所得稅法》規定扣除前十年核定虧損，應注意計算方式。 圖／聯合報系資料照片

財政部北區國稅局表示，企業在申報營所稅時，若適用《所得稅法》規定扣除前十年核定虧損，應注意計算方式，依規定，企業應先將投資收益抵減虧損，再扣除餘額，若計算錯誤，可能導致補稅並加計利息，增加財務負擔。

所得稅法針對公司組織等營利事業，設有盈虧互抵機制，只要符合一定要件，就可將前十年核定虧損，從年度純益額中扣除後再課稅，要件包含會計帳冊簿據完備、虧損及申報扣除年度均使用藍色申報書或委託會計師查核簽證、如期申報。

企業申報盈虧互抵，實務上常出現的錯誤包括忘了先以投資收益抵減虧損。國稅局官員解釋，根據所得稅法第42條規定，企業投資國內其他營利事業，所獲配股利或盈餘不計入所得額課稅。因投資收益不課稅，企業也就忘了先用來抵減虧損，導致漏稅。

舉例來說，國稅局近期查核轄內甲公司2022年營所稅結算申報案件，發現該公司申報前十年虧損扣除額為1,000萬元，但經查核後發現，該公司2019年申報案件中，包含不課稅的投資收益400萬元，依規定，這筆投資收益應先抵減虧損，再計算可扣除的虧損餘額。

經國稅局扣掉投資收益，重新核算後，公司實際可扣除的前十年虧損餘額為600萬元，核定必須補稅。

國稅局強調，企業應在申報營所稅時，仔細檢視過去十年核定虧損的計算方式，尤其是有關投資收益的抵減問題，避免因計算錯誤導致補稅，甚至產生額外利息。

若企業對計算方式或其他稅務問題有疑問，可向當地國稅局查詢，並請求協助確認計算方式正確性，確保申報無誤，減少補稅風險。

國稅局 所得稅

延伸閱讀

壽險保費淨流入 好久不見 全年仍入不敷出2,695億

CFC申報首年 270億入帳

海悅1月合併營收年減50% 不看淡房市買氣

CFC新稅制去年首申報 財部：個人企業共繳270億元所得稅

相關新聞

交換土地未補價差 要稅

財政部高雄國稅局表示，土地所有權人以交換方式取得鄰地，若交換後的土地價值不相等，未補償價差者，可能涉及贈與稅問題，應依法...

盈虧互抵省稅 照步來

財政部北區國稅局表示，企業在申報營所稅時，若適用《所得稅法》規定扣除前十年核定虧損，應注意計算方式，依規定，企業應先將投...

載具發票中獎 免印花稅

台中市政府地方稅務局表示，印花稅法規定，所有政府舉辦的獎券中獎獎金，如統一發票、公益彩券等，若中獎獎金金額達250元或以...

分期繳稅利息 可列費用

財政部南區國稅局表示，若營利事業因財務困難無法在法定期限內繳清稅捐，可依《稅捐稽徵法》規定，向稅捐稽徵機關申請分期繳稅，...

大S牽涉遺產未成年子女繼承 專家曝規則

藝人大S驟逝震驚全台，隨之未成年子女的繼承問題也成為關注焦點。專家提醒，未成年子女繼承遺產時，需考量監護權、特別代理人、...

股份獎酬成留才利器 勤業眾信提醒三大稅務重點

少子化、人才競爭加劇，加上疫情後的市場變化，讓企業在徵才與留才上面臨更大挑戰，除了加薪、提升福利，許多企業也開始運用公司...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。