盈虧互抵省稅 照步來

財政部北區國稅局表示，企業在申報營所稅時，若適用《所得稅法》規定扣除前十年核定虧損，應注意計算方式，依規定，企業應先將投資收益抵減虧損，再扣除餘額，若計算錯誤，可能導致補稅並加計利息，增加財務負擔。

所得稅法針對公司組織等營利事業，設有盈虧互抵機制，只要符合一定要件，就可將前十年核定虧損，從年度純益額中扣除後再課稅，要件包含會計帳冊簿據完備、虧損及申報扣除年度均使用藍色申報書或委託會計師查核簽證、如期申報。

企業申報盈虧互抵，實務上常出現的錯誤包括忘了先以投資收益抵減虧損。國稅局官員解釋，根據所得稅法第42條規定，企業投資國內其他營利事業，所獲配股利或盈餘不計入所得額課稅。因投資收益不課稅，企業也就忘了先用來抵減虧損，導致漏稅。

舉例來說，國稅局近期查核轄內甲公司2022年營所稅結算申報案件，發現該公司申報前十年虧損扣除額為1,000萬元，但經查核後發現，該公司2019年申報案件中，包含不課稅的投資收益400萬元，依規定，這筆投資收益應先抵減虧損，再計算可扣除的虧損餘額。

經國稅局扣掉投資收益，重新核算後，公司實際可扣除的前十年虧損餘額為600萬元，核定必須補稅。

國稅局強調，企業應在申報營所稅時，仔細檢視過去十年核定虧損的計算方式，尤其是有關投資收益的抵減問題，避免因計算錯誤導致補稅，甚至產生額外利息。

若企業對計算方式或其他稅務問題有疑問，可向當地國稅局查詢，並請求協助確認計算方式正確性，確保申報無誤，減少補稅風險。