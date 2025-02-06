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交換土地未補價差 要稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
土地所有權人以交換方式取得鄰地，若交換後的土地價值不相等，未補償價差者，可能涉及贈與稅問題。示意圖。 聯合報系資料庫
土地所有權人以交換方式取得鄰地，若交換後的土地價值不相等，未補償價差者，可能涉及贈與稅問題。示意圖。 聯合報系資料庫

財政部高雄國稅局表示，土地所有權人以交換方式取得鄰地，若交換後的土地價值不相等，未補償價差者，可能涉及贈與稅問題，應依法申報，以免違反稅法規定。

民眾李先生近日向國稅局詢問，由於他即將退休並計劃回鄉自建房屋，名下的A土地未臨接道路，不利未來使用，因此希望與鄰地所有權人交換鄰近道路的B土地，若交換土地的價值不對等，是否會產生贈與稅問題？

土地交換價值計算及贈與稅判定標準 圖／經濟日報提供
土地交換價值計算及贈與稅判定標準 圖／經濟日報提供

國稅局說明，依據《遺產及贈與稅法》規定，遺產及贈與財產價值的計算，以被繼承人死亡時或贈與人贈與時的時價為準。所謂時價，土地以公告土地現值或評定標準價格為準，若交易雙方以顯著不相當的代價讓與財產、免除或承擔債務，其價值差額部分將被視為贈與，須依法課徵贈與稅。

國稅局指出，土地交換時，土地價值的計算基準是交換當時的公告土地現值，當交換後土地的價值與原持有土地的價值不相等，且未有補償約定時，價差部分即屬「顯著不相當之代價讓與財產」，依規定需課徵贈與稅，也就是取得土地價值減少的一方即為贈與人，需依規定辦理贈與稅申報。

假設前述案例中，李先生在2025年以A地交換B地，A地面積為1,000平方公尺，持分為全部，交換時公告土地現值為每平方公尺1.2萬元，總價值為1,200萬元；B地面積為670平方公尺，持分為全部，交換時公告土地現值為每平方公尺1.4萬元，總價值為938萬，李先生交換後土地價值減少262萬元。

若雙方未約定補償這筆價差，形同李先生將262萬元白白送給對方，依規定，李先生就是贈與人，他應就262萬元價差部分申報贈與稅，以2025年而言，已超過贈與稅每人每年免稅額244萬元。

國稅局 贈與稅

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