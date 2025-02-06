股份獎酬成留才利器 勤業眾信提醒三大稅務重點

少子化、人才競爭加劇，加上疫情後的市場變化，讓企業在徵才與留才上面臨更大挑戰，除了加薪、提升福利，許多企業也開始運用公司股份獎酬來吸引與留住優秀人才。專家提醒，企業在提供獎酬時應掌握三大重點，才能確保薪資支出申報正確。

勤業眾信國內稅務負責人會計師張瑞峰6日表示，企業提供股份獎酬的方式多元，包括員工酬勞入股、限制員工權利新股、員工認股權憑證、現金增資員工認購及庫藏股轉讓員工等。

張瑞峰指出，近年來員工持股信託也成為熱門選擇，透過公司補助或員工自籌資金購入公司股票，不僅有助於公司穩定經營，也能幫助員工累積退休基金，而在跨國企業中，則常見股票增值權計畫或員工購股計畫。

企業提供獎酬時，涉及的稅務規範不同，張瑞峰提醒，應留意三大重點，重點一，企業列報股份獎酬的薪資支出方式，申報營利事業所得稅時，認列方式主要依照財務會計準則，常見方式包括員工酬勞入股，依據公司獲利狀況，按比例或固定額度分派，並於勞務期間內計入費用。

另外還有，限制員工權利新股，按照財會準則，以給與日的公平價值為基準，分期認列薪資費用；員工認股權憑證，依公平價值或內含價值計算，分年度認列酬勞成本；現金增資員工認股、庫藏股轉讓員工：適用與員工認股權憑證相同的費用列報方式。

此外，庫藏股轉讓員工若價格低於公司買回時的平均成本，企業須將差額列為其他收入；若員工認股權憑證失效或未行使，則應認列損益並依法課稅。

重點二，企業發放股份獎酬給關係企業員工的稅務規範，張瑞峰說明，針對母公司或子公司發放股份獎酬給關係企業員工，本國企業可將該筆費用列入營所稅申報中的薪資支出，但需符合會計準則。

張瑞峰舉例，台灣母公司發放獎酬給子公司員工，子公司應於既得期間內認列費用，並於營所稅申報時列為薪資支出；若子公司發放獎酬給母公司員工，則母公司應在財報內認列薪資費用，並於申報營所稅時列報薪資支出。他提醒，應特別注意，若涉及低價轉讓股份或未行使的認股權憑證，需依法認列其他收入或損益，避免錯誤申報。

重點三，外商企業員工獎酬的稅務處理，張瑞峰指出，外國企業對於台灣子公司或分公司員工發放股份獎酬時，稅務處理與本國企業有所不同，根據財政部規定，台灣子/分公司需在財報中，依據員工既得期間內認列費用，且營所稅申報時，該費用需等到員工實際執行認股權，並支付酬勞成本予外國母公司後，才能列報薪資支出。他提醒，企業應確實掌握稅務規範，避免因錯誤申報而影響財務報表或面臨補稅風險。

張瑞峰說，股份獎酬已成為企業留才的重要策略，除了能吸引人才，也能幫助員工共享企業成長紅利，不過涉及的財務與稅務規範相對複雜，企業應事先做好規劃，確保申報合規，才能真正發揮獎酬制度的價值。