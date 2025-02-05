公益出租房地 享優稅

雲林稅務局表示，房東若將房屋出租給符合租金補貼資格的房客，包括先出租給社福團體再轉租，經主管機關認定為公益出租，不僅不會因出租而增加房屋稅或地價稅負擔，還可能享有與自用住宅相同的稅率優惠。

稅務局說明，為鼓勵房東加入公益出租行列，政府明訂公益出租房屋及土地可比照自用住宅優惠稅率。

地價稅部分，若房屋原已適用自用住宅地價稅（稅率千分之2），即使出租給他人，也不會因此改按較高的一般用地稅率（累進稅率千分之10至千分之55）課稅。

另外房屋稅也適用相同規定，稅務局解釋，公益出租房屋，可享受與自住房屋相同稅率，不會因出租行為而繳較多稅，不僅保障房東稅負穩定，更鼓勵房東參與公益出租，落實居住正義。