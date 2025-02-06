CFC申報首年 270億入帳

受控外國企業（CFC）制度自2023年起實施，去年5月首度申報。賦稅署昨（5）日表示，首年申報情況，營利事業共報繳約220億元所得稅，個人則報繳逾50億元，合計首年CFC申報入帳270億元。

為防杜跨國企業或個人藉於低稅負國家或地區成立CFC保留盈餘不分配，規避我國稅負，配合國際反避稅趨勢，財政部2016年在所得稅法中建立CFC制度。立法院在2019年7月3日三讀通過境外資金專法時，附帶要求CFC制度自2023年起施行。

我國營利事業及個人，若直接或間接持有在境外低稅負地區的關係企業股份或資本額，合計達50%或具有重大影響力者，應適用CFC制度，依規定認列投資收益或計算營利所得課稅。去年5月是納稅人首度迎戰CFC申報。

賦稅署長宋秀玲昨日表示，不少納稅人誠實申報，「台灣愛國的有錢人還真不少！」由於新制上路，可能有納稅人還不太清楚制度，因此國稅局都會先採取輔導，相信納稅人會誠實申報。

據賦稅署統計，首年CFC申報情況，營利事業共2,600多家辦理申報，繳稅220億元，個人則有1,400多戶申報，繳稅逾50億元。企業、個人合計繳稅270億元。

宋秀玲表示，這僅是初步申報數，還不是最終核定數，未來稅額可能還會再增加。