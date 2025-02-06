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竹北也感受到震盪…竹縣新埔遠東化纖廠鍋爐爆炸 傷亡不明消防搶救中

發票千萬獎 開出18張

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

財政部賦稅署昨（5）日公布去年11-12月期統一發票中獎清冊，1,000萬元特別獎共開出18張，200萬元特獎共15張。其中，有位民眾在桃園楊梅的萊爾富僅花35元買飲料，就幸運中千萬，是此次消費金額最低的千萬得主。

其他中獎者還包括有民眾花90元訂閱Google Play、在桃園楊梅順意生活百貨廣場購買45元塑膠耐熱袋、在嘉義朴子全聯購買69元食品、在創價學會新竹藝文中心消費97元，及繳交中華電信80元市話寬頻費，皆花費不到百元就獲得財神爺眷顧，中了千萬大獎。

財政部表示，去年11-12月中獎發票領獎期間，自今年2月6日起至5月5日止，中獎人可在領獎期間內攜帶身分證、中獎統一發票，依代發獎金單位公告的兌獎營業時間臨櫃兌領。

賦稅署表示，民眾使用載具儲存雲端發票，且於開獎前未印出電子發票證明聯者，除可對統一發票號碼獎中獎號碼，亦可對雲端發票專屬獎號碼，有雙重對獎機會，如同時對中統一發票號碼獎號碼及雲端發票專屬獎號碼者，僅能領取一個獎項。

統一發票 財政部 雲端

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