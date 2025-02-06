80歲免評聘外籍看護 再等等

立法院去年底三讀《就業服務法》修正案，開放80歲以上長者免評可申請外籍看護工，許多家庭計劃聘外籍看護工照顧長者，關切政策何時上路？勞動部昨（5）日表示，因修正案對重症家庭造成嚴重衝擊，供需失衡，需半年至一年完成影響評估及配套。換言之，該修正案最快要到今年底才會實施。

立法院去年底三讀通過就業服務法第46條修正案，總統府也已於今年元月20日公告。不過對於新法實施期程，勞動部昨日表示，因涉及重症家庭聘移工權益，兩大配套作為包含新開放對象申請資格審認、招募引進等行政作業，都須詳細評估。

就業服務法修法實施細節 圖／經濟日報提供

勞動部表示，新法通過後，80歲以上長者得免評申請外籍家庭看護工，將新增80歲健康及亞健康長者53萬人適用規定，若按過去經驗申請率30%推估，預估將新增15萬名移工，直接衝擊目前聘僱移工的22萬重症家庭，茲事體大。

此外，隨人口老化，超過80歲長者只會愈來愈多，對於經濟較寬裕家庭來說，會更有意願聘僱外籍看護，因此申請率可能會在短期內大幅提升，供需更加失衡所帶來的代價，外籍移工傾向「棄重擇輕」，重症家庭更難找到或留住外籍看護；家庭雇主必須提高薪資才能增加聘到外籍看護的機率，這會使薪資負擔能力較低家庭，更難找到照顧資源。

照護品質也是一大難題。官員說，目前外籍家庭看護來台前，須接受來源國相關訓練，並取得指定訓練單位訓練合格證明，若短期要求家庭看護移工加倍引進，恐怕難以確保來源國維持同等訓練與照顧品質。

而今新法通過，勞動部表示，將與衛福部儘速評估對22萬重症家庭聘僱移工衝擊，以及討論長照服務與移工申請引進相關配套做法。

儘管新法尚未實施，勞動部表示，目前80歲原開放者申請不受影響。既有規定開放80歲以上嚴重依賴、全日照顧需要者，若已取得醫療機構評估失能證明，或85歲輕度失能者，仍可申請；80歲以上長者亦可循多元免評簡便申請，包含輕度失智症、具中重度特定身心障礙證明及經長照中心評估且使用長照服務六個月以上。