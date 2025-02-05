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小確幸沒了？總預算尚未公布施行 財部：可能以較保守組數開出

中央社／ 台北5日電
114年度中央政府總預算案尚未公布施行，1、2月期統一發票將在3月25日開獎，若屆時總預算案仍未施行，財政部官員說，規劃上，應會用去年較保守的組數先開，下半年期再視情況進行加碼。圖／聯合報系資料照
114年度中央政府總預算案尚未公布施行，1、2月期統一發票將在3月25日開獎，若屆時總預算案仍未施行，財政部官員說，規劃上，應會用去年較保守的組數先開，下半年期再視情況進行加碼。圖／聯合報系資料照

114年度中央政府總預算案尚未公布施行，1、2月期統一發票將在3月25日開獎，若屆時總預算案仍未施行，財政部官員說，規劃上，應會用去年較保守的組數先開，下半年期再視情況進行加碼。

統一發票雲端專屬500元獎113年1至2月為165萬組，3月至8月每期為195萬組，9至12月每期為245萬組。

114年度中央政府總預算案經今年1月17日立法院會表決通過，除現行法律明文規定支出外，刪減「委辦費」預算10%；依此通刪決議，攸關統一發票開獎及中獎經費的財政部賦稅署「委辦費」，將被刪減18.45億元。

賦稅署說明，依相關給獎辦法規定，統一發票獎金的發給，是委由財政部印刷廠辦理，並由該廠轉委託金融機構等執行給獎作業，相關經費以「委辦費」編列。

隨著114年度營業稅稅收預算數增加，委辦費預算數也隨之增加35億元，而為鼓勵民眾索取雲端發票，強化稅務勾稽及落實節能減碳政策，賦稅署原規劃持續增開雲端發票專屬獎別組數，經估算，如果全數用來增開500元雲端發票專屬獎，估計全年度可增加650萬個中獎機會，但經通案刪減後，全年度只能增開290萬個。

由於近年雲端發票開出張數持續增加，媒體關切今年雲端發票500元專屬獎中獎率能否維持在千分之3；對此，賦稅署表示，雖然原規劃的增開組數變少，但今年委辦費預算數是較去年增加35億元，被刪減18.45億元後，仍增加超過16.5億元，中獎率能否維持，須端視最終雲端發票專屬獎開獎組數，以及整體雲端發票開出張數。

賦稅署進一步指出，目前中央政府總預算案尚未公布施行，現在還無法公布今年1、2月統一發票開獎組數。

不過，1、2月統一發票將在3月25日開獎，若屆時中央政府總預算案仍未公布施行，官員說，「應該就會用去年比較保守的組數先開」，下半年期再視情況進行加碼。

統一發票 財政部 雲端

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