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CFC新稅制去年首申報 財部：個人企業共繳270億元所得稅

中央社／ 台北5日電
財政部今天表示，去年CFC新稅制首度申報，申報營利事業家數達2600多間、個人則有1400多戶，經初步統計，營利事業繳納稅額約新台幣220億元，個人繳納50億元，合計270億元。記者黃煜穎／攝影
財政部今天表示，去年CFC新稅制首度申報，申報營利事業家數達2600多間、個人則有1400多戶，經初步統計，營利事業繳納稅額約新台幣220億元，個人繳納50億元，合計270億元。記者黃煜穎／攝影

財政部今天表示，去年CFC新稅制首度申報，申報營利事業家數達2600多間、個人則有1400多戶，經初步統計，營利事業繳納稅額約新台幣220億元，個人繳納50億元，合計270億元。

為防杜藉由在低稅負國家或地區成立受控外國企業（Controlled Foreign Company），保留盈餘不分配，規避台灣稅負，政府端出CFC新制，2023年上路、2024年5月首度申報，不管CFC是否決議分配盈餘，以個人來說，都要計算CFC營利所得、計入個人基本所得額，企業則要認列CFC投資收益、計入營利事業所得額，課徵所得稅

財政部賦稅署今天發布相關統計，去年CFC首度申報，有申報的營利事業達2600多家、個人則有1400多戶，申報者分為需繳稅者，以及符合避風港條款而無需繳納者，經初步統計，營利事業繳納稅額約220億元，個人繳納50億元，合計270億元。

官員表示，去年5月申報完後，國稅局已針對未誠實申報、未揭露案件展開查核，今年預期會維持這樣的模式進行查核；同時，國稅局也會運用人工智慧（AI）大數據搜尋潛在未申報的個案，並寄發輔導函提醒儘速補報。

除CFC選案查核作業，官員指出，今年例行的租賃所得、財產交易所得查核案件，也會持續進行，以維護租稅公平。

國稅局 所得稅 財政部

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