避免誤觸紅線 未上市櫃股權轉讓有眉角！三種情形稅率大不同

許多新創企業為了籌資擴大營運，會透過股權轉讓來吸引投資或調整組織，勤業眾信會計師事務所資深會計師陳惠明提醒，未上市櫃公司的股權交易，依不同條件可能適用房地合一稅、證券交易所得稅或財產交易所得稅，影響稅率高低，股東在規劃股權轉讓時，應確保了解適用的稅制，以免影響投資收益。

首先，陳惠明說明，如果出售的未上市櫃公司持有大量不動產，即不動產價值佔公司總股權價值超過50%，且股東持有該公司50%以上的股份，這筆股權交易將被視為房地交易，適用「房地合一2.0」的課稅規範。

這類股權交易的所得稅率較高，依持有期間適用不同的稅率，個人股東15%~45%（依持有年數計算）、法人股東：20%~45%、境外股東：35%或45%，由於此類交易涉及不動產，適用標準與一般股權交易不同，股東在出售股權時應特別留意，以免面臨高額稅負。

第二，陳惠明指出，如果公司有正式印製股票，股權交易將被視為證券交易，其所得目前已停徵所得稅，但仍需繳納千分之三的證券交易稅，個人股東，若該公司屬於政府認定的「高風險新創事業」，則所得無需納入個人基本所得額計算，否則仍須計入。

法人股東若持股超過三年，所得可減半計算，有助於降低稅負，這類交易的稅負相對輕，因此出售有印製股票的未上市櫃公司股權，通常是較有利的選擇。

第三，陳惠明說，財產交易所得，如果公司沒有印製股票，則股權交易將被視為財產交易所得，適用較高的稅率，個人股東為併入綜合所得稅，適用累進稅率；法人股東，適用20%營利事業所得稅；境外股東適用20%扣繳稅率。

這類交易與證券交易最大的不同在於，未印製股票的股權轉讓不適用證券交易稅的優惠，而是依財產交易課稅，可能面臨更高的稅負，因此股東在出售前應先評估影響。