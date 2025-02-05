列外銷特別交際費 兩要件
為鼓勵企業擴展外銷業務，政府允許經營外銷的營利事業依規定額外列報特別交際應酬費，財政部台北國稅局提醒，企業申報相關費用時，需注意是否符合兩大必要條件，包括實際發生外銷事實、取得外匯收入，以免因不符規定遭調整補稅。
《所得稅法》規定，營利事業經營外銷業務並取得外匯收入，除可列支一般交際費外，還可額外在不超過當年度外銷結匯收入總額2%範圍內，列報特別交際費，但必須符合條件。
舉例來說，甲公司2022年營所稅結算申報中，依其外銷收入1億元的2%，列支特別交際費200萬元，不過稽徵機關查核後發現，該公司所申報的1億元外銷收入中，有4,000萬元的銷售對象為科學園區內的營利事業，雖然完成報關手續，但未實際取得外匯收入，因此不符合列支特別交際費要件。
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