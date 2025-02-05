節能家電退稅 擬三度延長

民眾購買節能家電，每台最高可退稅2,000元，今年6月14日將要屆期。財政部昨（4）日表示，將研議延長這項租稅優惠，正在跨部會討論中。

財政部經過盤點，今年上半年立法院會期預計將推動四大優先法案，包含《貨物稅條例》、《娛樂稅法》、《海關進口稅則》、《加值型及非加值型營業稅法》等。

其中貨物稅條例，主要是延長購買能源效率分級為第一級或第二級的新電冰箱、新冷暖氣機或新除濕機退還減徵貨物稅實施期間，至於延長多久、額度是否加碼，目前正在跨部會研議中。

為鼓勵民眾購買節能家電，落實節能減碳、綠色消費，財政部自2019年6月15日起，購買能源效率分級第一級或第二級的新電冰箱、新冷暖氣機或新除濕機，每台最高減徵貨物稅2,000元，實施二年後，在2021年修法展延二年，屆滿後再次修法延長二年，至今年6月14日屆期，財政部將研議第三度延長租稅優惠。節能家電租稅優惠歷次延長皆以兩年為期，額度皆維持2,000元，可望朝此方向討論。不過財政部官員表示，仍要待經濟部送出稅式支出報告後，才會有進一步結論。

經濟部昨日表示，節能家電補助預算遭立法院凍結兩成，目前尚難預估預算後續解凍情況。能源署內部仍在討論，未來採未凍結預算執行額滿前，提前截止受理模式，或從年初受理時即開始每月管控受理民眾申請案件量，以免民眾依條件購買後卻無法取得補助產生困擾，今年度補助作業期程及申請方式，待後續正式公告。