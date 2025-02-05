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大S猝逝遺產怎麼分？ 再婚族資產傳承三個眉角

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
大S徐熙媛。 圖／摘自Instagram
大S徐熙媛。 圖／摘自Instagram

藝人徐熙媛（大S）猝逝，遺產分配問題引發關注。專家指出，現代人再婚、重組家庭並不少見，在資產傳承方面應謹慎規劃，建議可透過遺囑、遺囑信託、生前贈與等三招，確保財產能按照自身意志來分配。

大S在農曆春節期間赴日本旅遊，結果因流感併發肺炎去世，享年48歲。她與前夫汪小菲的離婚訴訟尚未完全落幕，與汪小菲育有兩名子女仍未成年，現任丈夫則是南韓藝人具俊曄，遺產分配問題成為外界關注焦點。

對於再婚族群，資誠聯合會計師事務所家族及企業永續辦公室主持會計師洪連盛、安永聯合會計師事務所稅務服務部執業會計師楊建華都建議，可透過遺囑信託或生前規劃，來確保財產依照個人意願分配，並避免法律爭議。

洪連盛指出，若遺產繼承人包含未成年子女，需特別留意監護權問題，避免前夫或前妻擁有監護權後，可直接動用子女財產，為確保資產管理安全，遺囑信託是一種有效工具，可指定信託公司或可信任親屬代為管理，直到子女成年後才能動用剩餘款項，如此一來，可確保財產不會落入他人之手。

楊建華也表示，信託機制可使遺產分配更具彈性，例如可設定受益條件，確保子女在特定年齡或狀況下，才能提領資金，並指派監察人監督信託運作，降低財產被不當使用的風險。

兩位專家強調，無論財產多寡，提前立遺囑是最基本的保障，若無遺囑，則需依據法律進行法定繼承，可能引發親屬間協商與爭議。

此外，由於我國稅制提供贈與免稅額，目前為每年244萬元，民眾也可預先規劃，透過逐年贈與方式提前分配財產，避免日後遺產稅負擔或家族內部分配糾紛。

洪連盛補充，若有多段婚姻，應更審慎考量遺產分配，因為第一段婚姻的子女、第二段婚姻的子女及現任配偶皆享有繼承權，提前規劃才能避免財產爭議與家族紛爭。

整體而言，確保財產分配順利有三大做法，一是立定遺囑，明確規範遺產分配，避免法定繼承產生糾紛；二是遺囑信託，特別適用於有未成年子女者，由信託機構或可信親屬代管資產，確保財產不被監護人動用；三是生前贈與，利用每年免稅額逐步轉移財產給子女。

專家提醒，預先規劃才能降低風險，無論身家多寡都要提早做好資產安排。

免稅額 婚姻 遺產稅

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