快訊

日本旅遊身體不適怎麼辦？達人推薦2款實用APP「線上看病」中文也OK

蘋果Vision Pro變最貴遊戲主機！合作Sony支援PS VR2手把

經典賽／資格賽有南韓啦啦隊！李雅英領銜13人為中華隊應援

高雄補習班租金暴增被盯上！國稅局實地追查果真有貓膩

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
補習班示意圖。圖／聯合報系資料照
補習班示意圖。圖／聯合報系資料照

財政部高雄國稅局發現，轄下某補習班2022年申報所得時，學員人數並無顯著增加，但租金比前一年度大幅增加，實地勘查後，原來是1、2樓確實作為補習班使用，但3、4樓則為負責人自住，自住部分照理不能申報租金支出，最終因申報不實遭剔除補稅。

國稅局指出，近期查核轄下某補習班2022年度所得申報案件時，發現學員人數並無顯著增加，但租金支出較前一年大幅提升，補習班負責人說明，該補習班因遷址導致租金上升，並且已依規申報扣繳憑單，房東亦無短報租賃所得。

該補習班的新址位於學區及商圈附近，為新建不久的四層樓透天厝，經國稅局人員實地查訪發現，1、2樓作為補習班使用，3、4樓則供負責人自住，但補習班在報稅時，卻將整棟房屋每年租金72萬元全數列報為補習班租金支出，未按實際使用情形區分。

經查核後，國稅局依據面積比例計算，核減不符業務使用的租金支出36萬元，並調整所得稅額。

財政部高雄國稅局提醒，個人承租房屋經營補習班，若該房屋同時作為自住使用，於列報補習班租金支出時，應按補習班實際使用面積占整體房屋面積的比例計算，非供補習班使用的租金部分，不得列報補習班費用，以免影響報稅正確性。

高雄國稅局呼籲，個人承租房屋經營補習班，應誠實依據實際業務使用情況列報租金支出，以避免因申報不實遭國稅局剔除補稅，影響自身權益，若對租金費用的申報方式有疑問，可向當地國稅局洽詢，以確保稅務申報的正確性及合規性。

國稅局 租金 補習

延伸閱讀

吉伊卡哇魅力驚人 高雄冬日遊樂園破320萬人次

高雄飛熊本首航 立委許智傑：和謝世謙一起爭取的

高雄冬日樂園搶看吉伊卡哇 累計逾320萬參觀人次

補習班數六都第一 台中學子徹夜排隊進不了名師班 民代要求正視

相關新聞

高雄補習班租金暴增被盯上！國稅局實地追查果真有貓膩

財政部高雄國稅局發現，轄下某補習班2022年申報所得時，學員人數並無顯著增加，但租金比前一年度大幅增加，實地勘查後，原來...

未分配盈餘投資優稅 別踩雷

企業將未分配盈餘用於實質投資，可享有租稅優惠。財政部北區國稅局提醒，企業選擇適用這項租稅優惠時，記得要仔細評估，三年內若...

營業人換貨交易 從高計稅

財政部台北國稅局提醒，營業人之間交換貨物或勞務，不能僅按照合約價格來認定營業稅銷售額，而是應依交換貨物或勞務的時價，擇高...

餐飲業加收服務費 要開發票

財政部高雄國稅局提醒，餐飲業者銷售餐點時，若額外加收服務費、清潔費等費用，應將其納入銷售額，並開立統一發票，以符合營業稅...

買賣房屋印花稅 公私契有別

民眾買賣不動產時通常會簽訂「私契」與「公契」兩種契約，屏東縣政府財稅局提醒，只有辦理物權登記時簽訂的公契須繳納印花稅，稅...

長期扶養重病姊卻被剔除免稅額 納保官出手幫翻案

納稅人若有稅捐爭議、申訴陳情或需行政救濟諮詢時，均可尋求納保官協助。財政部高雄國稅局近期分享，小明（化名）長期照顧罹患全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。