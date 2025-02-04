高雄補習班租金暴增被盯上！國稅局實地追查果真有貓膩

財政部高雄國稅局發現，轄下某補習班2022年申報所得時，學員人數並無顯著增加，但租金比前一年度大幅增加，實地勘查後，原來是1、2樓確實作為補習班使用，但3、4樓則為負責人自住，自住部分照理不能申報租金支出，最終因申報不實遭剔除補稅。

國稅局指出，近期查核轄下某補習班2022年度所得申報案件時，發現學員人數並無顯著增加，但租金支出較前一年大幅提升，補習班負責人說明，該補習班因遷址導致租金上升，並且已依規申報扣繳憑單，房東亦無短報租賃所得。

該補習班的新址位於學區及商圈附近，為新建不久的四層樓透天厝，經國稅局人員實地查訪發現，1、2樓作為補習班使用，3、4樓則供負責人自住，但補習班在報稅時，卻將整棟房屋每年租金72萬元全數列報為補習班租金支出，未按實際使用情形區分。

經查核後，國稅局依據面積比例計算，核減不符業務使用的租金支出36萬元，並調整所得稅額。

財政部高雄國稅局提醒，個人承租房屋經營補習班，若該房屋同時作為自住使用，於列報補習班租金支出時，應按補習班實際使用面積占整體房屋面積的比例計算，非供補習班使用的租金部分，不得列報補習班費用，以免影響報稅正確性。

高雄國稅局呼籲，個人承租房屋經營補習班，應誠實依據實際業務使用情況列報租金支出，以避免因申報不實遭國稅局剔除補稅，影響自身權益，若對租金費用的申報方式有疑問，可向當地國稅局洽詢，以確保稅務申報的正確性及合規性。