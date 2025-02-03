餐飲業加收服務費 要開發票
財政部高雄國稅局提醒，餐飲業者銷售餐點時，若額外加收服務費、清潔費等費用，應將其納入銷售額，並開立統一發票，以符合營業稅法規定，未依規定申報者，有可能會面臨補稅。
高雄國稅局表示，依營業稅法規定，凡在台灣境內銷售貨物或勞務，都應就銷售額課徵營業稅，且銷售額是指營業人提供商品或服務時，向顧客收取的全部金額，包括商品或服務本身價格，及額外收取的任何費用，如服務費、清潔費等。
舉例來說，某海產店為須使用統一發票的營業人，顧客阿華攜帶外食到該店用餐，店家表示須額外支付500元清潔費，當天共消費1萬元餐費，店家另收取10%服務費1,000元，海產店應將餐費、服務費及清潔費合計1萬1,500元，開立統一發票給阿華，並據實申報營業稅。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言