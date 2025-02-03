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餐飲業加收服務費 要開發票

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

財政部高雄國稅局提醒，餐飲業者銷售餐點時，若額外加收服務費、清潔費等費用，應將其納入銷售額，並開立統一發票，以符合營業稅法規定，未依規定申報者，有可能會面臨補稅。

高雄國稅局表示，依營業稅法規定，凡在台灣境內銷售貨物或勞務，都應就銷售額課徵營業稅，且銷售額是指營業人提供商品或服務時，向顧客收取的全部金額，包括商品或服務本身價格，及額外收取的任何費用，如服務費、清潔費等。

舉例來說，某海產店為須使用統一發票的營業人，顧客阿華攜帶外食到該店用餐，店家表示須額外支付500元清潔費，當天共消費1萬元餐費，店家另收取10%服務費1,000元，海產店應將餐費、服務費及清潔費合計1萬1,500元，開立統一發票給阿華，並據實申報營業稅。

國稅局 營業稅 統一發票

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