買賣房屋印花稅 公私契有別

民眾買賣不動產時通常會簽訂「私契」與「公契」兩種契約，屏東縣政府財稅局提醒，只有辦理物權登記時簽訂的公契須繳納印花稅，稅率為契約金額的千分之1，私契不屬印花稅課徵範圍，除非具「收據」性質，才須依千分之4稅率貼用稅票。

屏東財稅局進一步說明，私契是買賣雙方的初步約定，僅具雙方約束力，並非正式登記文件，因此無須貼印花稅，不過，若契約內載明付款方式，且買方付款時，契約上註明「已收款」，則該契約同時具備「收據」功能，受款人須按收款金額的千分之4貼用印花稅票。

舉例來說，小明與小華簽訂房屋買賣契約（私契），約定房價1,000萬元，並約定買方分五次付款，每次200萬元，每次付款時，小華都會在契約書上註明「已收到200萬元」並簽名，因為契約書同時具「收據」性質，表示賣方確認已收款，因此每次收款時，賣方需按該次收款金額的千分之4貼印花稅票。