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營業人換貨交易 從高計稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
稅務示意圖。聯合報系資料照片
稅務示意圖。聯合報系資料照片

財政部台北國稅局提醒，營業人之間交換貨物或勞務，不能僅按照合約價格來認定營業稅銷售額，而是應依交換貨物或勞務的時價，擇高來開立統一發票並報繳營業稅。

國稅局解釋，依照《營業稅法》相關規定，當企業以貨易貨，或用服務交換其他商品或服務時，應該參考當時市場價格來決定交易金額，如果換出的貨品或服務價值較高，就要以較高的數字來計算銷售額，並據實開立發票，以確保正確計算營業稅。

舉例來說，甲公司與乙廣告公司合作，甲公司需要廣告宣傳，乙公司則願意接受甲公司生產的辦公設備作為廣告費，雙方約定，廣告服務的價格是50萬元，辦公設備的時價則是60萬元。

國稅局說，因為稅法規定要從高認定銷售額，所以甲公司和乙公司都須以60萬元為銷售額開立發票，並依此計算營業稅，如果公司只用50萬元來開發票，就會造成短漏報，可能面臨補稅或罰款。

國稅局官員表示，營業人間的交易，未必會以現金進行，有可能以貨換貨、以貨換勞務、以勞務換勞務等樣態，類似的交換交易，在認定銷售額時應特別留意。

國稅局提醒，若企業在交換交易時，未按時價從高認定銷售額並開立發票，可能會因短漏開發票而面臨補稅，依照《稅捐稽徵法》，若企業在未被檢舉或查稅前，主動向國稅局補報並補繳稅款，雖需加計利息，但可免除罰則，因此，企業若發現自己未依規定開發票，應儘早補報，以免權益受損。

為避免稅務風險，國稅局建議，企業在交換貨物或勞務時，應先確認時價，並依規定開發票，確保交易合法合規。

國稅局 廣告 營業稅

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