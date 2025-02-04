未分配盈餘投資優稅 別踩雷

企業將未分配盈餘用於實質投資，可享有租稅優惠。財政部北區國稅局提醒，企業選擇適用這項租稅優惠時，記得要仔細評估，三年內若計劃將投資的資產出租、轉借，甚至出售，恐會影響適用資格，面臨補稅加計利息。

北區國稅局說明，根據《產業創新條例》第23條之3規定，企業在申報未分配盈餘時，若已列報「實質投資減除」，但後續發生轉借、出租、出售、退貨或改變用途等情況，使該資產不再用於自行生產或營業，需在三年內補繳已減除稅款，並依郵局1年期定存利率計算利息，利息自未分配盈餘申報期限屆滿次日起算，直到補繳日為止。

舉例來說，甲公司申報2021年未分配盈餘時，列報1,000萬元「實質投資減除」，當時這筆投資用於購買機器設備，並確實用於公司生產，因此符合減除條件。

實質投資減除相關規定

然而，甲公司在2024年更改營業項目，並將這台機器設備出售，導致該資產不再符合「自行生產或營業用」的條件，國稅局查獲後，甲公司需補繳原先減除的稅額，並自申報截止日次日起計算利息，一併繳納。

國稅局提醒三大重點。第一，企業投資資產須持續用於公司生產或營運，申報「實質投資減除」後，資產應維持原用途，若短期內轉借、出租、出售或改變用途，可能會喪失減除資格。

第二，補稅與利息計算，資產用途變更後，企業需在三年內補繳已減除的稅款；第三，企業可事前做好規劃，降低補稅風險，例如在投資前，就應評估未來用途，避免後續因變更用途而被追繳稅款與利息，影響資金運用。

國稅局建議，企業若對「實質投資減除」規定有疑問，可向國稅局確認相關法令，確保合法享有優惠，避免不必要的補稅與利息負擔。