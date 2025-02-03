長期扶養重病姊卻被剔除免稅額 納保官出手幫翻案

納稅人若有稅捐爭議、申訴陳情或需行政救濟諮詢時，均可尋求納保官協助。財政部高雄國稅局近期分享，小明（化名）長期照顧罹患全身性自體免疫疾病的姊姊，列報姊姊為扶養親屬並申請免稅額，卻被因診斷證明逾期遭剔除要求補稅。

高雄國稅局指出，小明不服，提起復查並向納保官求助，納保官介入了解案情後，發現小明姊姊病況長年穩定，過去尚能從事輕度工作以維持基本生活，但近年病情惡化，已無法外出工作，經濟仰賴家人扶養。

納保官立即輔導小明補充近年的醫院診斷證明，證明姊姊從2005年起至今仍持續治療，並與國稅局原查單位溝通協調，經審查確認姊姊符合《所得稅法》規定的「無謀生能力」的扶養親屬，國稅局最終追認2019至2021年度扶養親屬免稅額，小明對此相當感謝，並承諾未來報稅時會更加注意相關規定。

高雄國稅局說，納保官的職責是秉持中立客觀立場，擔任徵納雙方溝通橋樑，提供納稅人妥適協助，確保合法權益不受侵害。

國稅局建議，民眾如有稅務爭議或疑問，可到該局官網「納稅者權利保護專區」（https://www.ntbk.gov.tw）查詢相關資訊，或撥打免費服務專線0800-000-321，亦可透過國稅智慧客服「國稅小幫手」進行線上諮詢。