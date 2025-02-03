營利事業「分期繳稅」利息可列費用 但這情形不適用

財政部南區國稅局提醒，若營利事業因財務困難無法在法定期限內繳清稅捐，可以依照《稅捐稽徵法》規定，向稅捐稽徵機關申請分期繳納稅款，為了支付分期繳納所產生的利息，營利事業可將這筆利息列為營運成本，作為費用處理。

根據《營利事業所得稅查核準則》第97條第17款，營利事業在以下六種情況所支付的利息，都可以列為費用，包括：第一，補繳暫繳稅款時產生的利息；第二，結算申報中因費用、成本或損失超出限額，經核定補繳稅款後所產生的利息；第三，申請分期繳納稅款時所加計的利息。

以及第四，行政救濟程序確定應補繳稅款後所產生的利息；第五，自動補報漏稅款並補繳後所產生的利息；第六，稅法規定的滯納利息。

不過，南區國稅局指出，要特別注意滯報金、怠報金、滯納金等罰款及各種稅法罰鍰，因為是針對違反稅法的處罰，依《所得稅法》第38條規定，這些罰款不能列為費用或損失，營利事業在申報營利事業所得稅時，必須注意這些規定，避免申報錯誤，進而遭遇補稅。