發票存雲端載具還不夠！稅務局「教一招」最高省4萬元稅金
台中市政府地方稅務局3日表示，根據印花稅法規定，所有政府舉辦的獎券中獎獎金，如統一發票、公益彩券等，若中獎獎金金額達250元或以上，中獎者需依規定繳納千分之4的印花稅，不過，如果民眾使用電子發票並完成「電子發票整合服務平台」的自動匯款設定，則可享受免繳印花稅的優惠。
台中稅務局指出，若民眾於消費時使用雲端發票並設定自動匯款，系統不僅會自動對獎，還能直接將中獎金額匯入指定帳戶，並且不需支付印花稅。
舉例來說，陳先生統一發票中獎1,000萬元，若選擇使用紙本發票領獎，將需要繳納4萬元的印花稅，若已提前在「電子發票整合服務平台」完成設定，則可以省下這筆費用。
台中市地方稅務局強調，這項措施不僅能讓中獎者省錢，還能簡化領獎流程，提供更便捷的服務。若民眾對此有任何疑問，可撥打免費服務電話0800-000321或撥打04-22585000，並選擇按1進入全智慧客服中心，將有專人提供協助。
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