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台商必看！勤業眾信會計師教你因應五大國際稅務新規

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
勤業眾信聯合會計師事務所稅務部資深會計師徐曉婷。業者提供
勤業眾信聯合會計師事務所稅務部資深會計師徐曉婷。業者提供

從2015年經濟合作與發展組織（OECD）推出BEPS（稅基侵蝕與利潤轉移）行動計畫以來，許多國家已開始根據該計畫進行稅制改革，像是轉讓定價和稅務透明度。勤業眾信會計師提醒，台商應多加留意各國稅務修訂，做最好的因應安排。

勤業眾信聯合會計師事務所的資深會計師徐曉婷指出，2024年共有五項重要稅務修訂，第一，中國大陸要求企業主動揭露受益所有人信息，從2024年11月1日起，中國大陸實施《受益所有人信息管理辦法》，要求間接持股或透過VIE架構控制的企業揭露最終受益所有人。雖然這些信息不公開，但國家機關和金融機構可以查詢，避免假外資、股權代持等問題曝光。

第二，中國大陸要求特定非金融機構建立反洗錢網絡，從2025年1月1日起，中國大陸對金融機構及特定非金融機構，如會計師事務所、律師事務所等，提出更高的反洗錢要求，台商家族傳承中的借名代持及資金流動將面臨更大挑戰。

第三，中國大陸要求境外上市企業備案，中國證監會於2023年發布《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》，加強對企業利用紅籌或VIE架構繞道境外上市的監管。這影響到台商企業的境外IPO及股權整理，需謹慎處理股東入股價格、金流及稅務申報等問題。

第四，台灣要求境外信託受託人辦理申報稅務，2024年7月，台灣財政部發布新規，要求境外信託的受託人依所得稅法辦理申報，已設立信託的台商應了解受託人遵守法令情況，並注意相關稅務風險。

第五，BVI要求提交股東名冊至註冊處，從2025年1月2日起，英屬維京群島（BVI）要求所有公司提交股東名冊，並披露實際股東的姓名與地址，未遵守者將面臨罰款及除名處罰，這項變化對於在BVI設立控股或理財公司的台商尤為重要。

徐曉婷強調，隨著各國法令的變化，台商應加強合規管理，並針對不同的稅務與法規風險作出及時調整。

勤業眾信專家籲台商多加留意各國稅務修訂。業者提供
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