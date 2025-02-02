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工廠房屋稅減半 有條件

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
台中市稅務局表示，合法登記的工廠供直接生產使用，且符合三大條件之一，可適用減半徵收房屋稅。示意圖。記者徐白櫻／攝影
台中市稅務局表示，合法登記的工廠供直接生產使用，且符合三大條件之一，可適用減半徵收房屋稅。示意圖。記者徐白櫻／攝影

台中市稅務局表示，合法登記的工廠供直接生產使用，且符合三大條件之一，可適用減半徵收房屋稅，三條件包括房屋登記在公司或法人名下、為合夥事業所有、或登記在獨資工廠負責人名下。

依《房屋稅條例》規定，合法登記的工廠當中，供直接生產使用的自有房屋，房屋稅按營業用稅率課徵，但符合條件可減半徵收。

有民眾詢問，經營獨資工業社已取得合法工廠登記，廠房是否可申請減半徵收房屋稅？稅務局解釋，依規定，合法登記工廠供直接生產使用，且符合三種必要條件之一的「自有房屋」，即可適用。

工廠房屋稅規定
工廠房屋稅規定

所謂的「自有房屋」，須符合三大條件之一，才能適用減半徵收規定，第一，屬於公司或法人組織，房屋應登記於公司或法人名下；第二，若為合夥組織，房屋須為合夥事業所有，或登記於依《工廠管理輔導法》註冊的工廠營業負責人名下；第三，若為獨資經營，房屋須登記於依工輔法註冊的獨資工廠營業負責人名下。

稅務局提醒，符合條件的工廠房屋，須在每年房屋稅開徵日的40天前完成申報，通常為3月22日，若遇假日則順延，如於期限內完成申報，自當期起適用減半徵收優惠稅率，若逾期申報，則延至次期才生效。

舉例來說，某獨資工業社負責人為房屋登記所有權人，並使用房屋直接進行生產作業，則應於每年3月22日前向房屋所在地稽徵機關提出申請，確保享有稅率減半優惠，若未能在期限內申報，稅務優惠將延至下一期適用，影響稅負規劃。

稅務局強調，該規定主要為支持工業生產，降低營運成本，民眾可善加利用，不過若房屋實際用途與申報不符，或未依法申報，稽徵機關有權補稅並依法處罰，提醒納稅人特別注意。

此外官員也提醒，所謂的「合法登記工廠」，是指依工輔法登記的工廠，而且只有用於生產的面積可以減半課稅，意即，像是守衛室、辦公室、會議室、餐廳等空間，都仍要依一般營業用稅率課徵房屋稅。

房屋稅 接生

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