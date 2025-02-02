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扣免繳憑單申報 5日截止

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

財政部南區國稅局提醒，2024年各類所得扣繳暨免扣繳憑單、股利憑單、信託所得申報書及信託財產各類所得憑單申報期間僅至2025年2月5日止，提醒扣繳義務人把握時間。

前述各類扣免繳憑單，依規定原本須在1月31日前申報完畢，但今年適逢農曆春節假期，申報期限延長至2月5日，國稅局提醒扣繳義務人、營利事業及信託受託人，務必在期限內完成申報，避免影響相關權益。

國稅局指出，申報方式可選擇人工、媒體或網路申報，其中網路申報最為便利，24小時全天候開放，不受辦公時間限制。

國稅局提醒，扣繳單位上傳資料若有誤，在申報期限屆滿前以網路辦理更正申報時，應注意每次更正申報會覆蓋前次申報資料，更正申報必須重新上傳「應申報之全部資料」，不可只傳送更正部分資料，在取得申報成功訊息後，應核對件數、總額及稅額等數據無誤，才算完成更正申報。

國稅局呼籲扣繳義務人、營利事業及信託受託人務必注意申報期限，避免逾期而面臨相關處分。

同時，也鼓勵多加利用網路申報，以提高作業效率。

國稅局強調，準時完成申報不僅有助於稅務合規，也能避免發生不必要的困擾，提醒相關單位提早準備，善用現代化的申報工具。

國稅局 財政部

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