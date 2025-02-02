新聞中的法律／制定AI專法 必須再加速

人工智慧（AI）技術正以無可抵擋的速度席捲全球，不僅改變商業運作與人力需求方式，更推動產業生態系深刻重塑，預示市場競爭格局的典範轉移。掌握AI發展趨勢已成企業維持競爭力核心關鍵，錯失良機者恐將被迫退出市場舞台。全球在制定AI法規與政策上紛紛展現積極行動，以平衡技術創新與潛在風險，台灣也應在法制面加快腳步，才能迎頭趕上。

2023年6月歐洲議會通過「人工智慧法」（AI Act）草案，是全球首部完整的AI監管法規，也對未來全球AI治理設定基調，此法案以階級化監管方式，根據AI技術風險等級實施分級管理，並於2024年11月發布由獨立專家撰寫的第一版通用AI行為守則初稿，12月公布第二版通用AI模型行為準則。例如，對於高風險系統如醫療或能源領域AI，歐盟強調須實施嚴格透明度規範與合規評估。

隱私與透明度方面，例如義大利個資主管機關對OpenAI違反一般資料保護規定（GDPR）處以1,500萬歐元高額罰款。各種措施顯示，AI發展須以隱私與數據保護為基石，台灣應強化法規，將AI倫理納入法律框架，並設立專責機構。

倫理與社會價值在AI應用中扮演關鍵角色。歐洲理事會針對監獄與緩刑服務的AI應用，明確指出AI技術應輔助而非取代人員工作，並要求整個應用過程符合合法性與比例原則。這提醒我們，AI技術應以服務人類社會為核心，避免因過度依賴技術而忽視人性價值。台灣應制定相關倫理準則，確保技術使用符合社會價值，同時推動AI應用於公共領域解決社會問題，例如教育、醫療及環境治理。

鄰近的南韓也在2024年12月通過《人工智慧發展和信任建立基本法》，成為繼歐盟後全球第二個為AI建立全面監管架構的國家。該法律重點規範高影響力AI的風險管理、透明度義務及倫理準則，並要求相關業者評估影響以降低風險。

此外南韓設立AI政策中心及AI安全研究所，透過國家層面的全面性監管體系，為技術發展提供支持，同時每三年制定國家AI計劃，提升國家競爭力。台灣可參考此一架構，制定適合我國國情發展需求的AI基本法，並設立專責機構，強化跨部會合作與政策協調。

在支持AI產業發展方面，南韓政策亦具參考價值。透過指定AI群聚區域、支持中小企業與新創企業，並推動技術標準化，南韓有效構建創新友好的產業生態系統。我國可考慮提供更多AI專業資源與補助以吸引國內外企業參與投資，同時推動技術標準化工作，確保台灣AI技術符合國際市場需求。

台灣立法院曾在2017年提出「人工智慧發展基本法」草案，國科會也在2024年7月提出政院版修法，擬定七大基本原則，四大推動重點。台灣作為全球ICT供應鏈重要一環與AI科技創新重鎮，有必要深入研究南韓、歐盟及歐洲等國在AI監理上進展。（，記者葉卉軒採訪整理）