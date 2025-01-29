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2024年電腦型彩券開出29注億元頭獎 創11年新高

中央社／ 台北29日電

大樂透等電腦型公益彩券頭獎獎金可達新台幣上億元，讓彩迷趨之若鶩。據台彩統計，2024年電腦型彩券一共開出29注億元頭獎、創11年來的單一年度新高，其中以台中開出6注最多；億元頭獎總中獎金額方面，則以台南市11.26億元居冠。

公益彩券發行一屆為期10年，台灣彩券公司表示，在第5屆首年的2024年，3款電腦型彩券共開出377注頭獎，其中，週一到週六天天開獎的今彩539全年總計開出346注，以全年開獎314期換算，平均每期開出1.1注頭獎。

頭獎保證1億元的大樂透，台彩統計，去年全年合計開出23次頭獎，除了其中有2次為2注均分當期頭獎總獎金外，其餘21次均為1注獨得1億元（含）以上頭獎，全年頭獎中獎注數合計共25注。

威力彩全年累計開出6次頭獎，皆為1注獨得，頭獎中獎注數共計6注。

同時，去年開出的377注頭獎中，一共有29注獎金為1億元（含）以上大獎，創公益彩券第4屆開始、即2014年以來的單一年度新高紀錄，包含大樂透23注、威力彩6注。

從開出地點來看，29注億元頭獎分別獎落11個縣市，且將近8成、共23注集中於六都。就單一縣市而言，台中市囊括6注，包含5注大樂透和1注威力彩；高雄市以開出5注居次，包含3注大樂透及2注威力彩；台北市則以開出4注排名第3，且4注皆為大樂透。

若依29注億元頭獎的中獎金額進行統計，11個縣市中，排名全台前3名者分別為台南市11.26億元、高雄市10.99億元、台中市10.4億元，合計總中獎金額達32.65億元，占全台29注億元頭獎獎金總額58.59億元的約55.7%。

民眾若喜獲財神眷顧，財政部說明，公益彩券跟統一發票一樣，都屬於「政府舉辦獎券」，每聯（組、注）中獎金額5000元（含）以下免扣繳，超過5000元則須先扣繳20%所得稅款，由給付單位依規定扣繳後，再支付給中獎人，且獎金不必再計入綜合所得總額申報課稅。

至於領取獎金地點，財政部指出，依照未扣稅的中獎金額，5000元（含）以下者，可到全台任何電腦型彩券經銷商、中信銀行分行或指定金融機構兌獎；5001元至500萬元者，可到中信銀行分行或指定金融機構兌獎；超過500萬元者，為保護中獎人隱私，要先撥打中信銀行高額兌獎專線0800-024-500預約兌獎。

中信銀行 彩券

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