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家人過世「遺產稅高達1600萬」！ 上班族崩潰求助…地政士出面解答

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，家人在去年過世，留下了幾百萬現金和房子、土地，計算遺產稅後發現竟要繳1600萬，讓他驚呼「根本繳不出來」。示意圖，聯合報系資料照片
一名網友分享，家人在去年過世，留下了幾百萬現金和房子、土地，計算遺產稅後發現竟要繳1600萬，讓他驚呼「根本繳不出來」。示意圖，聯合報系資料照片

遺產繼承問題相當複雜，一名網友分享，家人在去年過世，留下了幾百萬現金和房子、土地，計算遺產稅後發現竟要繳1600萬，讓他驚呼「根本繳不出來」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「被千萬遺產嚇死」為題，指出家人在去年過世，留下幾百萬的現金，剩下全部都是房子和土地，計算遺產稅發現要繳1600萬，讓他相當傻眼。

這名網友進一步說明，自己月入僅6-7萬，年薪約百萬出頭，完全不知道要怎麼繳納這筆遺產稅，好奇發問「如果一直都繳不出遺產稅，拼命給他罰錢，最後遺產會充公嗎？」。

貼文一出後，多數網友都給出實用建議，紛紛表示「遺產稅的錢慢慢還就好，有15年的時間可以還1600萬，跟他拖時間」、「可以分期，或是申請延期，你有很多時間賣掉一部分不動產」、「建議先申請分期取得移轉財產同意書，再來拿到市場上變賣就可以還款了，千萬不要跟國稅局用實物抵繳會虧爛」、「土地申請農用，可以少繳很多」。

此外，留言區也有地政士出面說明，指出「本人地政士，你這遺產其實不算多，如果是113年過世的，反推計算遺產大概1.5億上下吧，遺產稅可以申請展延和分期。配偶有剩餘財產分配請求權，不動產的用地類別也要注意，銀行貸款是否尚未還清⋯很多細項可以注意」。

事實上，財政部規定，遺產稅納稅人若有繳納困難，可申請分18期繳納，每期期限不超過2個月，並需加徵分期利息。但若未如期繳納，需加徵滯納金，遺產也有充公的風險。

上班族 遺產稅 配偶

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