統一發票獎金被刪？財政部：今年500元獎金可加開290萬組

今年統一發票獎金預算有比去年少嗎？財政部表示，今年統一發票獎金預算遭刪減，不過，還是比去年增加16.5億元，可加開290萬組500元雲端專屬獎。整體而言，消費者的中獎機會還是比去年多。

114年度中央政府總預算刪減「委辦費」預算10%，財政部精心製作梗圖，發布於官方臉書，痛批在野黨「剝奪民眾小確幸」「嚴重影響兌獎便利性」，但立委本意並非刪統一發票獎金，問題出在財政部將依法提撥的統一發票「獎金」，以「委辦費」方式包裝，導致刪委辦費，變成刪減獎金預算。

根據營業稅法第58條規定，財政部得訂定統一發票給獎辦法，其經費由全年營業稅收入總額中提出百分之三，以資支應；統一發票給獎辦法將相關經費以「委辦費」編列，因此成為通刪的對象。

由於景氣佳，營收好，營業稅稅收預算數也增加，因此114年統一發票獎金委辦費也增加35億元，可以加開650萬個500元的雲端發票專屬獎，現在委辦費被刪後，只能加開290萬組，財政部認為刪減委辦費，導致500元獎項的加碼組數減少，剝奪民眾中獎權益。

根據財政部賦稅署114年預算，統一發票獎金編列184億元，比113年的149億元多了35億元，即使刪減委辦費18.5億元，今年的統一發票獎金還是比去年多了16.5億元，可加開500元獎項290萬組，結果來看，消費者今年統一發票的中獎機會還是比去年多。