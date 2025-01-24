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債券ETF證交稅續停徵10年？金管會允與財政部溝通

中央社／ 台北24日電
金管會允諾將適時與財政部溝通，建議繼續停徵債券ETF證交稅。聯合報系資料照
金管會允諾將適時與財政部溝通，建議繼續停徵債券ETF證交稅。聯合報系資料照

近年台灣ETF市場蓬勃發展，投信投顧公會提案建議繼續停徵債券ETF證交稅10年，金管會允諾，為促進市場發展、提升流動性，將適時與財政部溝通，建議繼續停徵債券ETF證交稅。

目前債券指數股票型基金（債券ETF）受益憑證免徵證交稅至2026年底止。投信投顧公會透過金融總會金融建言白皮書向金管會提案，建議修正證交稅條例，繼續停徵債券ETF證交稅至2036年。

金管會經過評估後回覆金融總會，為促進債券ETF市場發展、提升債券ETF流動性，將適時與財政部溝通，建議持續停徵債券ETF證交稅。

此外，金融營業稅2%撥入金融業特別準備金專款專用規定至2024年底屆滿，原先金融業界積極爭取一併檢討金融營業稅率，財部最終未採納，金融營業稅率維持5%且全數回歸國庫以支持國家建設。

銀行業建議，金融營業稅2%稅款回歸國庫，不再撥入金融業特別準備金後，希望由經濟部以此稅款部份金額編列預算挹注中小企業信保基金，替代現行金融機構每年捐助信保基金款項。

金管會認為，信保基金除了對中小企業提供信用保證以獲得金融機構融資外，對政府特別融資政策協助亦不遺餘力，例如疫情期間配合各部會辦理紓困貸款措施信用保證等，因此信保基金量能累積對政府重要政策推動提供相當助益。

不過，金管會直言，事涉政府財政收支、預算編列等問題，須符合財政紀律法、財政收支劃分法、預算法及中小企業發展條例等相關法令規定，涉及財政部、經濟部、主計總處等機關權責，建議銀行業者持續與相關機關溝通。

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