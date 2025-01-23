美國退出全球最低稅負制 KPMG：關注雙重課稅風險

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
KPMG安侯建業聯合會計師事務所表示，川普政府稅務與關稅政策的雙重轉向，將增加企業合規成本與雙重課稅風險，台商應密切關注。 路透
KPMG安侯建業聯合會計師事務所表示，川普政府稅務與關稅政策的雙重轉向，將增加企業合規成本與雙重課稅風險，台商應密切關注。 路透

美國總統川普就職後迅速宣布退出經濟合作暨發展組織（OECD）推動的全球最低企業稅率協議，恐將引發新一輪全球稅務與貿易戰。

KPMG安侯建業聯合會計師事務所昨（23）日表示，川普政府稅務與關稅政策的雙重轉向，將增加企業合規成本與雙重課稅風險，台商應密切關注。

安侯建業稅務投資部執行副總廖月波分析，美國退出可能導致國際間稅務合作破裂，稅務不確定性大幅上升，同時，已採行全球最低稅負制的國家可能對美國企業課徵補充稅，美國則可能以對外資企業加徵稅款或實施扣繳稅款等措施反制，升高國際稅務緊張局勢。

關稅政策方面，川普考慮自2月1日起對加拿大、墨西哥商品徵收25%關稅，並對中國大陸進口商品加徵10%關稅。

部分台商目前依靠墨西哥低廉勞動力與美墨加協定貿易優勢，在美墨邊界設立工廠或倉庫。若美國如期加徵關稅，可能導致美墨加協定實質失效或需重新談判，加劇國際間貿易關係緊繃。

安侯建業稅務投資部副營運長丁傳倫指出，川普政府稅務與關稅政策的雙重轉向，將增加企業合規成本與雙重課稅風險，推高進口成本並衝擊全球供應鏈，對於台商而言，密切關注國際政策變化、靈活調整供應鏈布局將是當前的首要任務，以降低財務與營運風險。

川普 美國 關稅

延伸閱讀

維和部隊沒有美國行不通！澤倫斯基稱想在直接接觸普亭前獲得川普承諾

全力推動小事？川普揚言將墨西哥灣改名「美洲灣」 學者分析背後目的

上任首日未揮刀 川普2.0關稅免驚？克魯曼：「巫毒貿易政策」要來了

逼普亭和談！川普威脅俄國將祭關稅制裁 克里姆林宮直球回應了

相關新聞

春節出勤加班費 照步來

農曆年假即將到來，勞動部表示，農曆除夕、春節（大年初一至初三）均為國定假日，雇主應依《勞動基準法》規定給假並給薪。雇主如...

網路報稅升級 更方便了

網路報稅再精進，財政部昨（23）日表示，今年5月報稅，規劃民眾使用網路申報系統，可直接下載稅額估算表，查看試算稅額，快速...

美國退出全球最低稅負制 KPMG：關注雙重課稅風險

美國總統川普就職後迅速宣布退出經濟合作暨發展組織（OECD）推動的全球最低企業稅率協議，恐將引發新一輪全球稅務與貿易戰。

川普宣布退出全球最低稅負制 安永：跨國企業盯規則變化

美國總統川普上任後，推行以「美國優先」為核心的政策，安永聯合會計師事務所昨（23）日表示，川普向全球最低稅負制說「不」，...

5月報稅新制上路 網路申報將更簡便

今年5月網路申報個人綜合所得稅，民眾可以更享有更便利的服務。財政部今年規劃，民眾使用網路申報系統可以直接下載稅額估算表查...

財政部新措施 這「三類人」不再收到綜所稅試算通知

財政部賦稅署近日公告，修正《綜合所得稅結算申報稅額試算服務作業要點》部分規定，進一步提升網路申報的使用便利性，並調整部分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。