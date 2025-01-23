美國退出全球最低稅負制 KPMG：關注雙重課稅風險

美國總統川普就職後迅速宣布退出經濟合作暨發展組織（OECD）推動的全球最低企業稅率協議，恐將引發新一輪全球稅務與貿易戰。

KPMG安侯建業聯合會計師事務所昨（23）日表示，川普政府稅務與關稅政策的雙重轉向，將增加企業合規成本與雙重課稅風險，台商應密切關注。

安侯建業稅務投資部執行副總廖月波分析，美國退出可能導致國際間稅務合作破裂，稅務不確定性大幅上升，同時，已採行全球最低稅負制的國家可能對美國企業課徵補充稅，美國則可能以對外資企業加徵稅款或實施扣繳稅款等措施反制，升高國際稅務緊張局勢。

關稅政策方面，川普考慮自2月1日起對加拿大、墨西哥商品徵收25%關稅，並對中國大陸進口商品加徵10%關稅。

部分台商目前依靠墨西哥低廉勞動力與美墨加協定貿易優勢，在美墨邊界設立工廠或倉庫。若美國如期加徵關稅，可能導致美墨加協定實質失效或需重新談判，加劇國際間貿易關係緊繃。

安侯建業稅務投資部副營運長丁傳倫指出，川普政府稅務與關稅政策的雙重轉向，將增加企業合規成本與雙重課稅風險，推高進口成本並衝擊全球供應鏈，對於台商而言，密切關注國際政策變化、靈活調整供應鏈布局將是當前的首要任務，以降低財務與營運風險。