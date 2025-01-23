川普宣布退出全球最低稅負制 安永：跨國企業盯規則變化

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

美國總統川普上任後，推行以「美國優先」為核心的政策，安永聯合會計師事務所昨（23）日表示，川普向全球最低稅負制說「不」，經濟合作暨發展組織（OECD）看來須要調整部分規則，未來計算跨國集團補充稅額、與稅額分配方面，可能將受影響。

川普強調，現行的全球最低稅負制協議對美國無強制力，並指示美國財政部在60天內提出針對不公平稅制國家的報復措施，這些措施可能包括對美國企業實施域外效力稅制或不成比例稅制的國家採取行動。

安永國際稅務執行總監馮葦祺分析，川普政府對OECD的BEPS 2.0兩大支柱採取強烈反對，未來可能促使更多國際稅務協商與規則調整，建議符合全球最低稅負制門檻的台商，應密切關注此趨勢，特別是關稅與供應鏈變化帶來的潛在衝擊。

川普評估設立「對外稅務部門」，計畫對中國大陸商品加徵10%關稅、對墨西哥及加拿大商品課徵25%關稅，並針對貿易逆差與外國補貼展開調查。

安永全球貿易及供應鏈稅務諮詢服務執業會計師吳雅君建議，台商可採取三項策略應對。第一，首次銷售原則，降低進口美國完稅價格，減少關稅負擔；第二，原產地規劃，改變產品身分避開高額關稅；第三，運用美國對外貿易區，將產品視為「美國製造」，降低關稅影響。

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