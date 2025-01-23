網路報稅升級 更方便了
網路報稅再精進，財政部昨（23）日表示，今年5月報稅，規劃民眾使用網路申報系統，可直接下載稅額估算表，查看試算稅額，快速完成報稅。
考量網路報稅功能升級，財政部調整部分稅額試算適用對象，針對已具備一定資訊能力，且常接觸網路的民眾，不再以郵簡或簡訊通知適用稅額試算服務。
例如像是40歲以下納稅人，非身心障礙或長期照顧需求者，不再寄送試算通知；或是40歲至70歲納稅人，同樣非身心障礙或長期照顧需求者，且課稅年度屬不繳不退案件者。
此外，採用憑證或行動電話認證完成申報者，課稅年度前一年使用自然人憑證、健保卡等方式完成線上申報，且未經國稅局現場協助申報者，也都已不再寄送稅額試算通知書。
財政部表示，實施首年為提醒民眾辦理申報，國稅局會在4月中下旬開始，通知這些民眾今年不適用稅額試算服務，並輔導其善加利用網路報稅。
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