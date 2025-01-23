春節出勤加班費 照步來

農曆年假即將到來，勞動部表示，農曆除夕、春節（大年初一至初三）均為國定假日，雇主應依《勞動基準法》規定給假並給薪。雇主如徵得勞工於國定假日或休息日出勤工作，應依法給付出勤工資及加班費。

勞動部指出，企業如屬周一至周五為工作日、周六為休息日、周日為例假的出勤模式，想比照政府機關出勤，以形成九天連假，可透過實施八周彈性工時，將2月8日原定休息日與元月27日原定工作日對調。

雇主屆時如有需要勞工在春節連假期間加班，以月薪為3.6萬元的勞工（即平日每小時工資150元），出勤八小時為例，各日出勤及工資給付皆有規定，主要分為三種。

春節連假勞工出勤加班費計算方式

第一種，休息日出勤，完全比照政府機關調整情況下，勞工元月25日、27日及2月1日出勤，依勞基法規定，平日每小時工資150元的情況下，依勞基法休息日出勤加給規定試算，為每日1,900元。

第二種，國定假日出勤，元月28日、29日、30日及31日出勤的勞工，依勞基法規定，休假日出勤加倍發給工資，同樣平日每小時工資150元，加班費為每日1,200元。

第三種，例假出勤，依勞基法規定，非有天災、事變或突發事件，不得使勞工於例假日出勤工作，也就是元月26日及2月2日這兩天。