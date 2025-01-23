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春節前加速酒品查驗 國庫署籲業者最遲明天下午前申請

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
國庫署要求加速完成酒品的檢驗作業，確保業者能在春節前順利辦理通關。聯合報系資料照片
國庫署要求加速完成酒品的檢驗作業，確保業者能在春節前順利辦理通關。聯合報系資料照片

春節連續9天假期即將到來，為因應業者於年前對進口酒品的銷售需求，財政部國庫署表示，已協調相關檢驗單位，加速完成已取樣送驗酒品的檢驗作業，確保業者能在假期前順利辦理通關，業者務必在24日下午5時前提出申請。

國庫署表示，進口酒類衛生查驗制度自95年1月1日實施以來，案件數量逐年攀升，從95年的約1萬件，至113年已增至超過9萬件。為提升查驗效率並確保國人飲酒安全，國庫署將持續強化進口酒類查驗管理機制，以保障消費者的衛生安全。

此外，國庫署官員透露，2024年查獲的酒類案件達98.23萬公升，比2023年的51.22萬公升，增長近一倍，主要是因為查獲部分違法酒精案件，由於走私酒類運輸較為困難，國內私釀酒案件增加；菸品方面，近兩年地下菸廠逐步增多，透過貨櫃和漁船走私的情形頻發，國庫署將針對私菸走私手法的變化，積極加強查緝作為。

針對春節前進口酒類查驗書面核放案件，國庫署特別提醒，業者務必要在1月24日下午5時前提出申請，除特殊情況外，否則原則上都會在當日下班前全數審核完畢，如遇假期期間有緊急事件需要協助處理，請撥打專線，由專責人員將提供即時協助。

提醒您：禁止酒駕。未滿十八歲，禁止飲酒

國庫署 走私

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