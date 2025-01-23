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入境免稅酒上限放寬至1.5公升 1/25上路

中央社／ 台北23日電

農曆春節將至，財政部今天表示，因應疫後民眾出境旅遊旺盛及消費需求增加，將提高入境旅客攜帶自用酒類免稅上限，由現行1公升放寬至至1.5公升，新制自1月25日起施行。

財政部今天修正發布「入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法」，提高自用酒類免稅上限至1.5公升。

財政部關務署說明，現行入境旅客攜帶自用酒類1公升免稅數量，已逾20年未檢討，經參考國人酒類消費需求、鄰近國家地區免稅酒類數量、產業影響及稅收損失等因素通盤考量，提高自用酒類免稅數量至1.5公升，新制自1月25日起施行。

關務署進一步說明，入境旅客必須滿18歲才可攜帶自用酒類產品，攜帶自用酒類1.5公升（不限瓶數）以下免稅，且無其他應申報事項者，可直接走「綠線檯」通關免向海關申報，若攜帶超過自用酒類免稅數量，入境時應走「紅線檯」並向海關主動申報。

關務署指出，旅客於酒類5公升（不限瓶數，但攜帶未開放進口大陸地區酒類限量1公升）限量內，扣除上述免稅酒數量，可向海關申請補稅放行；超過限量者應檢附酒類進口業許可執照，依法向海關申報進口，或就超逾部分辦理退運或以書面聲明放棄。

關務署提醒，入境旅客若攜帶酒類超過免稅數量未向海關申報者，依菸酒管理法規定，由海關沒入並裁處罰鍰。

此外，財政部國庫署今天表示，農曆春節連續9天假期將屆（1月25日至2月2日），因應業者年前進口酒品銷售需求，已協調相關檢驗單位配合加速完成已取樣送驗酒品的檢驗，以利業者於假期前順利辦理通關。

國庫署表示，農曆春節前申請進口酒類查驗書面核放的案件，請業者務必於1月24日下午5時前提出申請，除有特殊情形，國庫署原則於當日下班前全部審理完畢。

進口酒類衛生查驗制度自民國95年1月1日實施以來，申請案件量逐年成長，從95年僅約1萬多件，近年大幅增加，113年達9萬餘件。國庫署指出，將持續精進進口酒類查驗管理機制，維護民眾飲酒衛生安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

免稅 國庫署 海關

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