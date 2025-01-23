5月報稅新制上路 網路申報將更簡便

今年5月網路申報個人綜合所得稅，民眾可以更享有更便利的服務。財政部今年規劃，民眾使用網路申報系統可以直接下載稅額估算表查看試算稅額，快速完成報稅。此外，考量網路報稅功能再精進，將取消寄發郵簡或簡訊通知下載稅額試算通知書服務，鼓勵民眾多加使用網路報稅。

財政部表示，5月綜所稅網路申報系統將再優化，財政部規劃，今年5月報稅季將優化綜所稅網路（含手機）申報服務，規劃全新申報流程，民眾登入報稅系統下載稅額估算表，就可查看繳（退）稅金額，提供納稅義務人快速掌握報稅資料，確認內容正確無誤，即可直接進行繳（退）稅及申報上傳。

此外，考量近年網路報稅功能精進，以及響應環保無紙化，財政部逐步調整適用稅額試算服務的對象。今年起規劃輔導具備一定資訊能力、常接觸網路的民眾（例如40歲以下且無身心障礙或身心失能者，或未滿70歲且前一年用自然人憑證、已註冊健保卡、電子憑證、行動電話認證為通行碼，辦理稅額試算線上登錄完成申報者等）改用網路申報，不再以郵簡或簡訊通知適用稅額試算服務。實施首年為提醒民眾辦理申報，國稅局會在4月中下旬開始，通知這些人今年不適用稅額試算服務，並輔導其善加利用網路報稅。