快訊

彭文正滯美通緝想換護照遭拒 行政訴訟敗訴確定「判決理由曝光」

最新立委聲量排行出爐 「韓國瑜好感度居冠」但聲量輸給這2人

驚悚畫面曝！兒被熊咬死 悲父欲奪遺體遭「拖下樹撕咬」身亡

聽新聞
0:00 / 0:00

5月報稅新制上路 網路申報將更簡便

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
財政部今年規劃，民眾使用網路申報系統可以直接下載稅額估算表查看試算稅額，快速完成報稅。本報資料照片
財政部今年規劃，民眾使用網路申報系統可以直接下載稅額估算表查看試算稅額，快速完成報稅。本報資料照片

今年5月網路申報個人綜合所得稅，民眾可以更享有更便利的服務。財政部今年規劃，民眾使用網路申報系統可以直接下載稅額估算表查看試算稅額，快速完成報稅。此外，考量網路報稅功能再精進，將取消寄發郵簡或簡訊通知下載稅額試算通知書服務，鼓勵民眾多加使用網路報稅。

財政部表示，5月綜所稅網路申報系統將再優化，財政部規劃，今年5月報稅季將優化綜所稅網路（含手機）申報服務，規劃全新申報流程，民眾登入報稅系統下載稅額估算表，就可查看繳（退）稅金額，提供納稅義務人快速掌握報稅資料，確認內容正確無誤，即可直接進行繳（退）稅及申報上傳。

此外，考量近年網路報稅功能精進，以及響應環保無紙化，財政部逐步調整適用稅額試算服務的對象。今年起規劃輔導具備一定資訊能力、常接觸網路的民眾（例如40歲以下且無身心障礙或身心失能者，或未滿70歲且前一年用自然人憑證、已註冊健保卡、電子憑證、行動電話認證為通行碼，辦理稅額試算線上登錄完成申報者等）改用網路申報，不再以郵簡或簡訊通知適用稅額試算服務。實施首年為提醒民眾辦理申報，國稅局會在4月中下旬開始，通知這些人今年不適用稅額試算服務，並輔導其善加利用網路報稅。

報稅 綜所稅 財政部

延伸閱讀

為總預算王鴻薇告行政院等部會造謠 更嗆三立：報新聞還是報假新聞？

最高可省1萬1！無車輛有駕照身障 同戶籍親屬可免牌照稅

是你嗎？9、10月高額中獎發票15張未領 財部籲中獎人快來

企業列報未實現損失 五樣態

相關新聞

5月報稅新制上路 網路申報將更簡便

今年5月網路申報個人綜合所得稅，民眾可以更享有更便利的服務。財政部今年規劃，民眾使用網路申報系統可以直接下載稅額估算表查...

財政部新措施 這「三類人」不再收到綜所稅試算通知

財政部賦稅署近日公告，修正《綜合所得稅結算申報稅額試算服務作業要點》部分規定，進一步提升網路申報的使用便利性，並調整部分...

企業列報未實現損失 五樣態

財政部北區國稅局近日提醒，營利事業在申報所得稅時，應依規定列報經營本業及附屬業務所發生的成本及費用，必須符合「已實現」原...

進口車再出口退稅 兩要件

財政部昨（22）日發布解釋令，說明已納貨物稅的進口車輛，隨後又運銷國外，此時要申請退稅有兩大要件，首先是進口後「未經使用...

公司製作形象T恤 可抵稅

愈來愈多公司為宣傳目的，而製作品牌形象T恤，財政部台北國稅局表示，依照《加值型及非加值型營業稅法》規定，若相關製作費用的...

旅宿業提供娛樂設施 要稅

桃園市稅務局表示，旅館、民宿等旅宿業者，原則上不需要課徵娛樂稅，但如果在營業場所中提供娛樂設施，即使是免費提供旅客使用，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。