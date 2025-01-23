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財政部新措施 這「三類人」不再收到綜所稅試算通知

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
財政部資料照。圖／聯合報系資料照
財政部資料照。圖／聯合報系資料照

財政部賦稅署近日公告，修正《綜合所得稅結算申報稅額試算服務作業要點》部分規定，進一步提升網路申報的使用便利性，並調整部分適用對象，以鼓勵更多納稅人採用數位化申報服務。

賦稅署官員表示，近年來積極推動綜合所得稅網路申報，每年主動以紙本或電子方式通知納稅人試算結果，近期由於網路申報系統流程更新，新增稅額估算表下載功能，民眾進入系統即可取得完整的申報資料，確認無誤後即可完成申報程序。

官員解釋，此次修正調整主要在調整適用稅額試算對象，有三類原適用稅額試算服務的對象將改為不適用，需自行至網路申報系統下載試算表並完成申報。

第一，憑證或行動電話認證完成申報者，課稅年度之前一年使用自然人憑證、健保卡等方式完成線上申報，且未經國稅局現場協助申報者；第二，40歲以下納稅人，非身心障礙或長期照顧需求者，不再寄送試算通知；第三，40至70歲納稅人，同樣非身心障礙或長期照顧需求者，且課稅年度屬不繳不退案件者。

再來是撤銷稅額試算申請期限調整，官員解釋，納稅人原可於每年2月15日至3月15日申請撤銷稅額試算服務，但從2025年起，申請過的納稅人將無法再撤銷，也無法重新申請適用此服務。

此外，官員還說，其他部分則是配合最新法規及實務運作進行微調，像是針對六歲以下子女的幼兒扣除額適用對象等，確保資料收集範圍更為準確，建議民眾多利用網路申報系統，減少紙本通知作業，不僅便捷迅速，也能共同推動環保綠化目標。

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