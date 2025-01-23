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旅宿業提供娛樂設施 要稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

桃園市稅務局表示，旅館、民宿等旅宿業者，原則上不需要課徵娛樂稅，但如果在營業場所中提供娛樂設施，即使是免費提供旅客使用，仍要依法課徵娛樂稅。

桃園市稅務局指出，旅館、民宿、露營等旅宿業，不屬於娛樂稅課徵範圍，業者無須辦理代徵報繳娛樂稅手續。

不過業者若在營業場所內提供娛樂設施，如KTV、投幣式投籃機、彈珠台或虛擬實境（VR）體驗遊戲等，即使這些設施是免費提供，只要供入住或休憩旅客使用，都需依法課徵娛樂稅。

稅務局指出，娛樂設施的提供者就是娛樂稅代徵人，負責辦理娛樂稅登記及代徵報繳手續，若旅宿業者在開業前未依規定向稽徵機關完成相關手續，將面臨處罰。

據《娛樂稅法》規定，未依規定辦理者，稅務機關可處1.5萬元以上、15萬元以下罰鍰。

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