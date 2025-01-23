公司製作形象T恤 可抵稅

愈來愈多公司為宣傳目的，而製作品牌形象T恤，財政部台北國稅局表示，依照《加值型及非加值型營業稅法》規定，若相關製作費用的進項稅額，未涉及特定不得扣抵狀況，且形象T恤確實用於公司業務宣傳，即可依法申報扣抵銷項稅額。

台北國稅局說明，營業稅法第19條規定，有五種情形的進項稅額不可扣抵銷項稅額，第一，購進的貨物或勞務，未依規定取得並保存合法憑證，其進項稅額不得扣抵；第二，若貨物或勞務非用於本業或附屬業務，也不得扣抵，但協助國防建設、慰勞軍隊或對政府捐獻者則不在此限。

第三，作為交際應酬用的貨物或勞務進項稅額不得扣抵；第四，若貨物或勞務是提供給員工個人的酬勞，也不得扣抵；第五，自用乘人小汽車相關的進項稅額也不得扣抵。

國稅局提醒，若公司製作形象T恤用於品牌宣傳或業務推廣，其進項稅額應能符合扣抵條件，不過，企業應根據實際用途及使用情況判斷，確保符合法規規定。