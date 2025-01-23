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進口車再出口退稅 兩要件

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
進口車在全年的銷售表現中，雙B與現代汽車都較前一年成長。聯合報系資料照
進口車在全年的銷售表現中，雙B與現代汽車都較前一年成長。聯合報系資料照

財政部昨（22）日發布解釋令，說明已納貨物稅的進口車輛，隨後又運銷國外，此時要申請退稅有兩大要件，首先是進口後「未經使用」，其次要備妥「應備文件」。

財政部表示，2017年就曾發布解釋令說明相關作法，但當時在退稅請求權、未經使用定義、應備文件方面，規定都有模糊空間，引起爭議，因此財政部重新審視法規，昨日發布新解釋令。

賦稅署副署長陳慧綺表示，《貨物稅條例》規定，進口貨物的貨物稅納稅人為收貨人、貨物持有人等；而已納貨物稅的進口車輛，如果未經使用就再運銷國外，除法律另有規定，否則可申請退還貨物稅，退稅請求權人為納稅義務人。

過去並未規定退稅請求權人是誰，外界常有誤解，以為車輛輸出人（通常為車商）轉嫁貨物稅負擔，就自動成為退稅請求權人，但實際上納稅人（通常是原車主）才是退稅請求人，此次解釋令說明，車商必須取得相關文件，才可申請退稅。

過去，車商只要準備買賣合約、統一發票收執聯、出口報單出口證明聯等文件即可；新令發布後，必須準備納稅人所出具的行使退稅請求權委任書、證明代理權文件、進口完稅證明正本，並載明出口報單號碼，可向海關申請退稅。

另一個關鍵在於「未經使用」定義，財政部在解釋令中定義，以進口車輛有無「完成新領牌照登記」為判斷標準，但也保留空間，車商可提出事實證明，已領牌車輛未經使用，海關也可依具體狀況認定車輛已經使用。

財政部表示，新令發布後，尚未核定案件仍可適用舊規定來辦理退稅，但如果是在新令發布後才申請，就必須按照新規定來走。

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